Premio Strega 2023: annunciati 5 finalisti/ Chi sono: Postorino, D’Adamo, Calandrone…

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 giugno, sono stati annunciati i 5 finalisti del Premio Strega 2023. Nella cornice del Teatro Romano di Benevento lo scrittore Mario Desiati, presidente annuale del seggio e vincitore dell’edizione 2022 del concorso letterario, ha chiamato uno per uno i cinque autori finalisti sul palco, annunciando anche i voti che ognuno di loro ha ricevuto rispetto agli altri 72 autori del concorso. Un Premio Strega, questo del 2023, capitanato dalle donne, che occupano ben 4 posizioni tra i cinque finalisti che si competeranno la premiazione. L’annuncio del vincitore è previsto per il 6 luglio, in una cerimonia che si terrà a Roma, nel cortile del Museo Nazionale Etrusco.

Chi sono i 5 finalisti del Premio Strega 2023

Insomma, un Premio Strega 2023 al femminile, che vedrà ben 4 donne contendersi l’ambitissimo titolo. Una finale che si annuncia essere piuttosto combattuta, come sottolinea la presidentessa del comitato direttivo, Melania G. Mazzucco. “Credo che non sia finita qui”, ha annunciato, “la finale è tutta da decidere perché gli sfidanti sono tutti degni. Vorrei sottolineare che alla fine ci sono sempre delle sorprese e che questo è un anno in cui l’emozione conterà tanto nell’analisi di opere comunque belle e profonde”.

L’annuncio dei finalisti del Premio Strega 2023 è stato accompagnato anche dalla proclamazione dei voti che ogni singolo autore ha ricevuto. In ballo c’erano 660 voti complessivi, dei quali 596 sono stati attribuiti ai 5 finalisti e che erano divisi in 400 dedicati agli Amici della domenica, 220 a studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri, 20 ai lettori “forti” e 20 ai collettivi di scuole, università e gruppi di lettura. I cinque finalisti, ha annunciato Mario Desiati, sono: Rosella Postorino con il suo “Mi limitavo ad amare te” che ha ricevuto 217 voti; Ada d’Adamo con “Come d’aria” con 199 voti a favore; Maria Grazia Calderone con il libro “Dove non mi hai portata” con 183 voti; Andrea Canobbio con “La traversata notturna” che ha ricevuto 175 voti e Romana Petri con il libro “Rubare la notte” che ha conquistato 167 voti.

