Premio Strega, quali sono i 12 libri semifinalisti/ I titoli verso la cinquina finale

Sono stati selezionati i dodici libri che accederanno all’ultima fase che porta verso la “cinquina” della LXXVII edizione del premio Strega. Tra le 80 opere proposte dagli Amici della Domenica, sono stati annunciate oggi nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede istituzionale della Camera di Commercio di Roma, quelle prescelte. Il prossimo passaggio del premio, quello della “cinquina” finale, si terrà il 7 luglio al Teatro Romano di Benevento.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

I dodici semifinali saranno dunque Silvia Ballestra, autrice de La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi); Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo); Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot); Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore); Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani); Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori); Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli); Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani); Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri); Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio); Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza).

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Il 6 luglio la finale del Premio Strega

La serata conclusiva del Premio Strega si svolgerà giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Il riconoscimento letterario, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, è realizzato con il contributo di Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Bper Banca e Tirreno Power. Il media partner è la Rai mentre gli sponsor tecnici Ibs.it e Sygla.

Melania Mazzucco, presidente del Comitato direttiva del Premio Strega e vincitrice del riconoscimento nel 2003, spiega che in questa edizione del 2023 “Sono i toni intimi che prevalgono, le confessioni, il lutto. Centrale resta nei romanzi la famiglia, ma i genitori non sanno più proteggere, i bambini soffrono, si muore molto in queste pagine e non si nasce quasi mai”.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA