Ha un carattere particolare il premio che la Fondazione per la Sussidiarietà, venerdì 4 aprile, ha assegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si può aggiungere che, al di là della stima, il riconoscimento che è stato fatto al Presidente è destinato ad avere un autentico significato storico, non solo perché è la prima volta che viene assegnato, ma perché in questo modo viene riconosciuto un impegno comune fondamentale tra la principale istituzione della Repubblica e una realtà di studio e di impegno che vive nella realtà di base della società.

Premio Sussidiarietà, Mattarella al Quirinale con la FpS/ “Principio di libertà che lega società e politica”

Mentre il Presidente dalla Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini, consegnava a Sergio Mattarella il “Premio per la Sussidiarietà”, diceva giustamente che era sembrato naturale consegnarlo al Presidente della Repubblica per essersi distinto durante i suoi mandati per l’attenzione e l’impegno a favore di tale principio e di tale cultura.

Nel presentare il Premio, Vittadini aveva citato la sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale, ma soprattutto spiegava il criterio del principio di sussidiarietà, uno dei cardini delle società democratiche. Quel principio si identifica con la “distribuzione dei poteri in base al solo criterio del bene comune” che si realizza attraverso la “collaborazione tra istituzioni e realtà sociali”.

Mattarella rispondeva: “Ringrazio di questa opportunità di riflessione che viene offerta dalla prima edizione del Premio che la Fondazione per la Sussidiarietà, generosamente ha ritenuto di assegnarmi”. Mattarella ringraziava anche per le parole che Vittadini aveva detto nella motivazione: “Ringrazio molto dei cortesi riferimenti che mi riguardano e sottolineo che, nelle parole del Presidente professor Vittadini, si delinea una visione della società che fa perno sulla centralità della persona e della comunità in cui essa si riconosce e opera”.

Il Presidente della Repubblica aggiungeva un’importante considerazione legata al presente. Il principio di sussidiarietà, secondo Mattarella, è “una visione coerente con le prospettive delineate dalla Costituzione, e tuttavia, assai impegnativa nell’attuale contesto, così incerto”.

Giorgio Vittadini aveva ben precisato il “cuore” del principio di sussidiarietà e aveva fatto un riferimento preciso al contesto sociale, a livello mondiale in cui si vive.

Rivolgendosi al Presidente della Repubblica, Vittadini richiamava “la portata innovativa e trasformativa della sussidiarietà, che si fonda sull’insopprimibile tensione al bene, alla partecipazione, alla costruzione che risiede in ogni persona, il cui esito è una comunità umana solidale, dove l’esercizio del potere si pone questo come obiettivo”.

Vittadini metteva anche in guardia i fautori del principio di sussidiarietà di fronte alla realtà odierna: “Nel mondo attuale, la logica della forza sembra soppiantare quella della giustizia, e il potenziamento della tecnica rischia di essere funzionale al dominio anziché promuovere il progresso della civiltà. L’essere umano pare ridotto a mero strumento”.

Vittadini invitava quindi: “Di fronte a tale deriva, lo spirito di sussidiarietà esorta al coraggio di recuperare uno sguardo sull’esperienza umana e sul suo intrinseco valore, rifiutando di ridurli. Favorisce la libertà di riconoscersi come persone intrinsecamente orientate al bene e capaci di relazione con gli altri. L’anima della sussidiarietà è quella di essere un principio creativo, ancora prima che organizzativo. Creativo perché amante della realtà, attento alle trasformazioni e ricercatore di soluzioni innovative”.

La risposta di Mattarella era in piena sintonia con la visione di Vittadini. Dice il Presidente della Repubblica: “La sussidiarietà è un principio che lega e rafforza il rapporto tra istituzioni e società. Lega tra loro anche gli stessi ordinamenti delle istituzioni pubbliche, ciascuna nella sua autonomia e complementarietà”.

Ma Mattarella vuole spiegare sino in fondo la sintonia che lo lega alla Fondazione nell’interpretare il principio di sussidiarietà. Spiega infatti: “È nel vivo della società che la sussidiarietà trova la sua radice più profonda, e la sua ragione più esigente, perché essa è strettamente connessa con due valori di fondamentale rilievo; la libertà della persona e la solidarietà che essa esprime nell’ambito della comunità in cui vive e realizza la propria esistenza”.

E Mattarella conclude quindi la sua visione: “La sussidiarietà è cioè, in primo luogo, espressione e garanzia di libertà per le persone e i corpi sociali che concorrono all’interesse generale e che, nella pluralità degli apporti, si adoperano per rigenerare continuamente quei valori di umanità e di corresponsabilità che rappresentano uno dei portali più preziosi del nostro modello sociale, del modello sociale occidentale”.

Giorgio Vittadini così ha dettagliato la ragione del Premio conferito al Presidente: “La cultura della sussidiarietà che lei propone implica uno sguardo coraggioso sulla complessità del reale e spinge alla ricerca delle migliori soluzioni possibili, contro il massimalismo e l’incompetenza. Oltre a esaltare l’anima ‘performativa’ della sussidiarietà e della sua efficacia, Lei ne valorizza anche la sua natura solidale, la premura e l’impegno affinché nessuno venga lasciato indietro e abbandonato. Sono innumerevoli i suoi interventi ad associazioni, corpi intermedi, realtà di volontariato e terzo settore, che lei incoraggia quali protagonisti fondamentali nel favorire il ‘benessere delle comunità’ e contribuire allo sviluppo del Paese in adempimento del principio di sussidiarietà”.

Mattarella ringrazia nuovamente, ma ci tiene ancora a specificare: “Le identità plurali delle nostre comunità, locali, sociali, sono frutto del convergere delle persone verso mete comuni e, a loro volta, partecipano della costruzione del percorso verso il bene comune della nostra società. In questa maniera si invera la democrazia che è fatta di sostanza e non di mera forma, di eguaglianza dei cittadini, che si realizza rendendo effettivi i diritti sociali, attraverso l’intervento del servizio pubblico e di ogni altro soggetto che può concorrere allo sviluppo del Paese e al benessere delle sue comunità”.

Basta rileggere queste parole per dare un Premio alla chiarezza di chi si batte e continua a farlo per difendere la democrazia che sta vivendo un momento di grave crisi.

