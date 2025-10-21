Sono stati annunciati i vincitori del Premio Tiepolo Camera di Commercio italiana per la Spagna: premiati Edoardo Garrone, Manuel Manrique ed Enrico Letta

Sono stati annunciati nella giornata di oggi i vincitori della 28esima edizione del Premio Tiepolo assegnato dalla Camera di Commercio italiana per la Spagna a personalità che hanno saputo creare ampi e importanti legami commerciali ed economici tra l’Italia e il territorio iberico, consolidando quelle relazioni ormai centenarie tra i due paesi: anche se l’annuncio è stato fatto nella giornata di oggi, l’effettiva cerimonia di conferimento del Premio Tiepolo si terrà il prossimo 11 dicembre nella sede di Madrid dell’Ambasciata italiana.

Quest’anno i vincitori del Premio Tiepolo – reso possibile dalla Camera di Commercio italo-spagnola e dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali, con l’aiuto della nostrana ambasciata a Madrid – sono Edoardo Garrone (attuale presidente del gruppo ERG) e Manuel Manrique Cecilia (presidente della società Sacyr); mentre è stato conferito anche il Premio Tiepolo “speciale” Enrico Letta, ex premier del nostro paese e presidente dell’Agenzia di Ricerca e Legislazione.

Premio Tiepolo della Camera di Commercio italiana per la Spagna: ecco chi sono e cosa hanno fatto Edoardo Garrone, Manuel Manrique ed Enrico Letta

Nato nel 1961, Edoardo Garrone è l’attuale presidente del gruppo ERG che – e questa è la ragione dietro all’assegnazione del Premio Tiepolo – ha saputo guidare nella difficile trasformazione da leader del settore petrolifero ad attuale primo player del mercato delle rinnovabili: nell’arco di pochi anni, infatti, grazie a una saggia serie di acquisizioni tra Italia e Spagna, il gruppo ERG è riuscito a raggiungere un totale di 266 megawatt installati grazie al più ampio parco fotovoltaico del Vecchio continente.

D’altra parte, Manuel Manrique Cecilia ha ricevuto il Premio Tiepolo grazie agli investimenti nel settore delle infrastrutture durante la sua guida della società Sacyr assumendo, nel nostro paese, la gestione di tratte autostradali come la Pedemontana, la A3, la A21 e la Via del Mare fino all’attuale gestione di più di 500 km; mentre al contempo nel torinese ha assunto la gestione del Parco della Salute e – nel milanese e nel novarese – ha dato il via alla costruzione dei nuovi ospedali.

Infine, il vincitore “speciale” del Premio Tiepolo Enrico Letta ha ottenuto il riconoscimento grazie all’impegno profuso per consolidare le relazioni tra Spagna e Italia grazie a un apposito Foro istituito dall’Arel – ovvero l’Agenzia di Ricerca e Legislazione – che guida ormai da diversi anni; dando la possibilità agli attori economici italo-spagnoli di incontrarsi, confrontarsi e trovare nuove vie per la reciproca cooperazione.