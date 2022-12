Premio Virgo Raimondo Vianello/ Riconoscimento a Roberto Mancini, Miriana Trevisan e…

Barbara D’Urso alla guida del Premio Virgo “Raimondo Vianello”

Via alla prima edizione del Premio Virgo “Raimondo Vianello” a Filottrano, con Barbara D’Urso alla conduzione dell’evento. Presenti per l’occasione tanti personaggi del mondo dello spettacolo: Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Paolo Bonolis, Maurizio Costanzo e molti altri “big” dello spettacolo. Nel Comune nel marchigiano di cui il conduttore era originario è andato in scena l’evento fortemente voluto da Virgo Fund e Luca Paolorossi nell’ambito di varie iniziative che verranno portate avanti per promuovere il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy.

La giornata dedicata al Maestro della televisione italiana ha visto partecipare tanti colleghi e amici che ha incontrato nel corso della sua vita e della sua carriera. Barbara D’Urso ha aperto la serata con queste parole: “In questo scatto c’è tutto Raimondo. La sua ironia, la sua intelligenza, la sua irriverenza, la sua capacità di far ridere in qualunque contesto, sempre con eleganza. Una comicità british ma dal calore italiano”. Alle spalle della conduttrice, sullo schermo, una foto di Raimondo Vianello, incorniciata da una musica soave in sottofondo. La presentatrice ha proseguito: “Farsi prendere in giro da lui, com’è successo a me in questo scatto, era un privilegio”.

Premio Virgo “Raimondo Vianello”: anche il ct Mancini tra i premiati

Tra gli artisti saliti sul palco nel corso del Premio Virgo “Raimondo Vianello” a Filottrano, c’è stato Roberto Mancini. Il ct della Nazionale, premiato dalla sindaca di Filottrano, Lauretta Giulioni, ha ricordato la simpatia di Vianello, che era solita incontrare quando partecipava alle sue trasmissioni sportive. Premiata poi la famiglia Magsino: Rosalie, John Mark e Raimond, figlia e nipoti adottivi di Raimondo e Sandra Mondaini. I cari di Raimondo sono stati accolti da Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana.

A seguire sul palco Annalisa Minetti, talento scoperto e lanciato proprio da Vianello a Sanremo ’98, Luigi Antonangeli, primo ospite di Virgo Fund, Antonella Elia, Andrea Roncato e Domenico Porfido. Katia Ricciarelli è intervenuta insieme al cantautore Franceso Drosi, autore del brano “Lettera”, per lanciare un messaggio di fratellanza e di pace contro la guerra in Ucraina. Dopo il siparietto canoro, ancora premiati: Marino Bartoletti e Monica Bertini, Miriana Trevisan, Lorenzo Marchetti, Emanuela Aureli, Luca Paolorossi. Sul finale di serata, l’intervento a distanza di Iva Zanicchi, Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo, che, non avendo potuto partecipare alla kermesse, hanno invitato dei videomessaggi di saluto e una lettera.











