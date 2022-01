Prenota il vaccino anti-Covid/ Chi può vaccinarsi con Pfizer, Moderna e Novavax

Google rilancia la campagna vaccinale, pubblicando nuovamente il suo Doodle Prenota il vaccino anti-covid. Big G si è sempre impegnato in prima fila per contrastare la pandemia di coronavirus, e anche oggi ha voluto quindi appellarsi al mondo intero, a cominciare dall’Italia, affinchè la popolazione si vaccini. Del resto, i dati ormai sono evidenti, e nonostante la quarta ondata stia facendo registrare numeri da record in quanto a contagi, sia gli ospedalizzati che le vittime risultano comunque essere in percentuale molto bassa rispetto ai primi. Tutto merito dell’efficacia dei vaccini, che con tre dosi sono in grado di proteggere da Omicron, evitando di fare la malattia in forma grave e soprattutto di finire in terapia intensiva.

Ecco perchè il messaggio “Prenota il vaccino anti-covid” è quanto mai importante anche oggi, a poco più di un anno dall’avvio della campagna vaccinale, che ha visto circa il 90 per cento degli italiani rispondere alla chiamata. Tra l’altro a breve arriverà un altro vaccino leggasi il Novavax, un siero realizzato in America del Nord e che potrebbe essere il mezzo giusto per convincere anche i più scettici, quindi i no vax più “radicalizzati”.

PRENOTA IL VACCINO ANTI COVID: DA FINE FEBBRAIO ARRIVA NOVAVAX

Questo farmaco, infatti, a differenza di Pfizer e Moderna, che utilizzano una tecnologia a mRna, piuttosto recente, si basa su un metodo più tradizionale, a base proteica, e giungerà nel nostro Paese il prossimo mese. Secondo l’assessore alla Salute della regione Lazio dovrebbe essere pronto per la prima decade di febbraio, ma è più probabile invece che sia disponibile solo dalla seconda/terza decade anche perchè la Germania ha spiegato che sarà in circolo dal 21 del mese che verrà.

Nel frattempo si continuerà a vaccinare con Pfizer e Moderna, i due vaccini che vengono utilizzati in Italia sia per le prime dosi quanto per i richiami/booster, indipendentemente dal tipo di vaccinazione a cui si è stati sottoposti in precedenza. Gli esperti, infatti, sottolineano come la vaccinazione eterologa abbia degli effetti benefici sulla risposta anticorpale. In chiusura rinnoviamo anche noi l’appello di Google, prenota il vaccino anti-covid: gli effetti benefici sono molto ma molto più alti rispetto ai rischi di prendere il virus.

