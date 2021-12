PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID: APPELLO DI GOOGLE/ E’ la settimana dei 5-11 anni

Prenota il vaccino anti-Covid. Questo è il messaggio che stamane Google rilancia con un Doodle che ha già riproposto in precedenza durante la pandemia. A pochi giorni dal Natale, ma con i contagi che sono fortemente aumentati nell’ultimo mese, in particolare in tutta Europa, Big G invita i restanti scettici che non si sono ancora prenotati, a vaccinarsi, di modo da proteggere prima di tutto se stessi, e poi gli altri. E l’appello Prenota il vaccino anti-covid giunge a pochi giorni dall’avvio della campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni in Italia. A partire da giovedì, 16 dicembre, scatterà anche la somministrazione del siero per i bimbi di elementari e medie, e sono già migliaia le prenotazioni da nord a sud del Paese, a cominciare dalla regione Lombardia, quella che meglio si è mossa in quanto a campagna di vaccinazione.

Gismondo: “vaccino ai bimbi sani? Aspettiamo”/ “Terapie piene ma per altra malattia”

A riguardo le prenotazioni sono scattate ieri attraverso il portale dedicato www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it: “In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente della Lombardia ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VARIANTE OMICRON/ "È più urgente vaccinare i no vax, il Novavax può aiutare"

PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID, GOOGLE SOSTIENE CAMPAGNA: IN EUROPA 59,45% VACCINATI

“Prenota il vaccino anti-Covid”: questo è il messaggio che Google si impegna a veicolare oggi, lunedì 13 dicembre 2021, attraverso uno dei suoi classici doodle, sempre apprezzati dagli internauti. D’altro canto, è noto come “Big G“, unitamente a YouTube, faccia da mesi la sua parte per sostenere la campagna vaccinale e contrastare la diffusione delle fake news sui vaccini. La casa di Mountain View ha stanziato somme generose per combattere la disinformazione sul tema e in Italia ha pubblicato il video “Vaccino contro il Covid-19: tieniti informato”.

"Pfizer pagò esperti per screditare vaccino AstraZeneca"/ Channel 4: "Dicevano che…"

In esso, vengono affrontati i principali dubbi degli italiani circa il siero anti-Coronavirus, a cominciare dalla domanda ‘Sono in buona salute, perché dovrei vaccinarmi?’. Le risposte sono ormai quelle che tutti conosciamo e che dovremmo sempre tenere a mente: i rischi ci sono anche per chi è giovane e non ha patologie pregresse e, inoltre, vaccinandoci, evitiamo la diffusione del virus e proteggiamo non soltanto noi stessi, ma anche le persone con cui entriamo in contatto, siano esse nostri parenti o meno.

PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID: SITUAZIONE CRITICA IN AFRICA

“Prenota il vaccino anti-Covid” è la campagna per far fronte a un’emergenza-urgenza in tutto il mondo, ma la situazione è a dir poco critica in Africa. Lo rivela il sito di Amref, che sottolinea che il Sudafrica rappresenta “il Paese più colpito del continente, con 2.922.222 casi e 89.179 decessi. A seguire, Marocco (946.283 casi e circa 14.678 decessi), Tunisia (712.776 casi e 25.244 decessi), Etiopia (365.372 casi e 6.467 decessi) e Libia (350.628 casi e 4.904 decessi)”. Inoltre, al 24 novembre era stato vaccinato completamente il 42,16% della popolazione mondiale. L’Europa era immunizzata al 57,29% (oggi al 59,45%, ndr), gli USA al 57,83%. L’Africa, invece, solo al 7,02%.

Secondo l’Africa CDC, “il continente africano ha ricevuto 360 milioni di dosi di vaccino anti-Covid e ne ha somministrate circa 214 milioni (59,42% della fornitura). In più, si aggiungono altre problematiche: 45 milioni di bambini africani stavano lottando contro la fame e la malnutrizione prima della pandemia, ma altri 9 milioni si sono aggiunti a questa cifra dopo il Covid. L’84% delle donne ha affermato che la violenza domestica è aumentata durante la pandemia e quasi l’88% delle donne ha riferito di aver subito abusi da una a tre volte alla settimana”.

PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID: IN ITALIA A DICEMBRE SOMMINISTRATI 5,1 MILIONI DI DOSI

Scenario diametralmente opposto in Italia sulla campagna “Prenota il vaccino Anti-Covid”, dove le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6 milioni di inoculazioni complessive) sono state superate abbondantemente, dal momento che si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno.

Di questo passo, saranno sopravanzati anche gli obiettivi anticipati dalla struttura del generale Francesco Paolo Figliuolo per i prossimi giorni. Quali sono? Eccoli riportati di seguito: 500mila dosi quotidiane dal 13 al 17 dicembre, 350mila giornaliere il 18 e 19 dicembre, di nuovo 500mila dal 20 al 24 e 300mila il 25 e il 26. In tutto, si prevedono 6,3 milioni di inoculazioni dal 13 al 26 dicembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA