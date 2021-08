Prenota il vaccino anti-Covid/ Il doodle di Google per la lotta contro la pandemia

Sempre legato all’attualità e alle ricorrenze, basti pensare a quello dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il doodle di Google di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, è dedicato alla pandemia: “Prenota il vaccino anti-Covid” è il titolo dell’iniziativa, presente sulle reti di quasi tutto il mondo. Il messaggio è chiaro: un invito a prendere parte alla campagna vaccinale per archiviare una stagione buia e uscire finalmente dal tunnel. Ma non solo, perché il messaggio consta anche di altre due richieste: «Indossa una mascherina. Salva vite».

Nel presentare il doodle intitolato “Prenota il vaccino anti-Covid”, Google ha spiegato di voler prendere posizione considerando che il Covid-19 continua ad avere un forte impatto sulle comunità di tutto il mondo, chiedendo al popolo del web di trovare un punto vaccinale nelle vicinanze, così da aderire alla campagna, e fornendo una serie di consigli per la prevenzione.

“PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID”: IL DOODLE DI GOOGLE

La campagna vaccinale sta procedendo a velocità diverse a seconda dei diversi Paesi. Come ben sappiamo, l’Italia viaggia ad una media di 500 mila dosi somministrate al giorno. Ad oggi sono stati somministrati quasi 70 milioni di vaccini, con oltre 33 milioni di persone vaccinate, ovvero il 61,30% della popolazione over 12. Il messaggio di Google con la campagna “Prenota il vaccino anti-Covid” non si ferma però ai farmaci anti-coronavirus. Come è possibile notare anche sulla bella immagine che campeggia nella home del motore di ricerca, le mascherine assumono un ruolo fondamentale. E il messaggio è chiaro: «Indossando la mascherina salvi vite». Senza ovviamente dimenticare le altre misure di sicurezza che abbiamo imparato a conoscere dopo un anno e mezzo di battaglia: l’igienizzazione delle mani, la distanza di sicurezza, oltre alle varie indicazioni per prevenire la trasmissione.

