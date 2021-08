Prenota il vaccino anti-Covid/ Il Doodle di oggi dedicato alla campagna vaccinale

Prenota il vaccino anti-Covid: si presenta così il Doodle di oggi di Google, dedicato alla campagna vaccinale. Sulla versione italiana del popolare motore di ricerca si sottolineerà l’importanza dei presidi per arginare la diffusione del Covid. “Vaccinati. Usa la mascherina. Salva vite”. E’ questo lo slogan che si potrà leggere sulla testata di Google. L’invito per gli utenti è quello di lottare contro la diffusione del coronavirus con azioni concrete, come spiegato dal colossi di Mountain View riguardo l’intento del nuovo Doodle. “Dal momento che il Covid-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermarne la diffusione trovando un luogo vicino a te in cui si esegue la vaccinazione e seguendo alcune regole per la prevenzione. Scopri di più sulle possibilità previste per aiutare te e la tua comunità a rimanere informati sulla pandemia e sulle più recenti modalità con cui si sta rispondendo alla situazione d’emergenza”.

Un modo per sensibilizzare considerando che al momento la campagna vaccinare ha raggiunto solo il 58% degli italiani con le due dosi.

PRENOTA IL VACCINO ANTI-COVID, BANNER PRO VAX

Il Doodle “Prenota il vaccino anti-Covid” offre la possibilità di partecipare attivamente alla campagna vaccinale e soprattutto di trovare presidi utili per prenotare, se ancora non lo si è fatto. Cliccando sul banner, infatti, il Doodle rimanda alle pagine ufficiali dedicate alla prenotazione locale della vaccinazione anti-Covid, considerando la posizione di partenza dell’utente e dunque trovando le postazioni più vicine. Per quanto riguarda la composizione grafica del Doodle “Prenota il vaccino anti-Covid“, la gif animata compone la parola “Google” con ciascuna lettera realizzata con una mascherina e con un cerotto che ricorda l’importanza della vaccinazione.

Infatti l’ultima lettera rappresenta un medico che si appresta ad effettuare l’iniezione del vaccino alla lettera vicina, in maniera simpatica e accattivante e togliendo dunque quell’aura di dubbio che spesso accompagna l’inoculazione del farmaco anti-Covid. Un modo per catturare anche l’attenzione dei più giovani, la fascia d’età al momento con la percentuale più bassa di vaccinazioni.

LA FUNZIONE SOCIALE DEI DOODLE

“I Doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google per celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi”, ha scritto l’azienda di Mountain View per spiegare l’essenza dell’iniziativa che ormai da 20 anni accompagna la testata del motore di ricerca e che oggi riguarda “Prenota il vaccino anti-Covid“. Ma col passare degli anni i Doodle stanno assumendo sempre più una funzione sociale, accompagnando campagne come quella per la vaccinazione anti-Covid che nei prossimi giorni, dopo essere apparsa in Italia, arriverà anche in tutti gli altri paesi.

Ci sono paesi come gli Stati Uniti che sono nel pieno di una nuova ondata, con 1000 morti registrati in un solo giorno, e l’accelerazione della campagna vaccinale viene considerata fondamentale per non andare incontro ad un altro autunno nero con il Covid. Per questo Google, vista la diffusione del colosso sui dispositivi di tutto il mondo, ha deciso di scendere in campo con il suo Doodle.



