Prenota il vaccino anti-Covid/ Il doodle pro-vax di Google: “Salva vite umane”

“Prenota il vaccino anti-Covid”. Questo è il messaggio pro-vax che viene promosso da Google, quest’oggi giovedì 2 settembre, attraverso un colorato doodle. Il simpatico banner è composto dalle lettere che formano il nome del più famoso motore di ricerca, ognuna delle quali indossa una mascherina ed ha un cerotto. Simboli che ricordano l’importanza della lotta contro il virus. L’ultima lettera, la E, inoltre, rappresenta un medico intento a somministrare una dose al suo paziente, ovvero la lettera L.

La campagna di sensibilizzazione di Google è “itinerante”. Ormai da diversi mesi, infatti, viene portata avanti in determinati giorni in zone specifiche del mondo. In questa occasione il doodle è visibile, oltre che in Italia, anche in Canada, Ungheria e Thailandia. “Poiché il COVID-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione trovando un sito di vaccini locale e seguendo questi passaggi per la prevenzione“, viene spiegato sulla pagina preparata ad hoc dall’azienda di Mountain View.

Prenota il vaccino anti-Covid: l’obiettivo del doodle

Il doodle “Prenota il vaccino anti-Covid” di Google si pone l’obiettivo di fornire agli utenti di tutto il mondo la possibilità di informarsi in merito alle risorse a disposizione per la lotta contro il virus, tra cui proprio la campagna di vaccinazione. È per questo motivo che, cliccando sul colorato banner, il motore di ricerca rimanda alle pagine ufficiali dedicate alla prenotazione della città in cui l’utente vive, utilizzando la geo-localizzazione.

“Vaccinati. Indossa una mascherina. Salva vite”, questo lo slogan che arriva forte e chiaro da Google. L’azienda, d’altronde, utilizza ormai da tantissimi anni i doodle per trasmettere importanti messaggi. Alla loro nascita, nel 1998, essi non avevano ancora una connotazione sociale, ma ben presto – quando l’azienda di Mountain View ha compreso il potere comunicativo che avrebbero potuto assumere – la situazione è cambiata.

