Prenotazioni vaccini con Poste Italiane/ “Piattaforma online, Postamat, portalettere”

Come già annunciato ad inizio della campagna di vaccinazione, è previsto per la fase “di massa” l’utilizzo della piattaforma online di Poste Italiane per le prenotazioni dei vaccini anti-Covid: la conferma ora è arrivata anche dall’amministratore delegato stesso di PI, Matteo Del Fante, nel TgPoste di ieri. «È operativa la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 che, per le Regioni collegate ai sistemi di Poste Italiane, offrirà prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere, online o dal call center», spiega il n.1 di Poste Italiane dopo l’accordo trovato con il Ministero della Salute e la struttura commissariale dell’emergenza guidata da Domenico Arcuri.

Già nei giorni scorsi Poste era stata in prima linea per la consegna della tranche di vaccini Moderna anche grazie alla collaborazione con l’Esercito Italiano, ma è nel fase di vaccinazione di massa che si studiano strumenti il più semplificati possibili per permettere una maggior scelta nei cittadini nel momento in cui si dovrà prenotare il proprio vaccino. Ieri è cominciata la prenotazione in alcune Regioni (Lazio e Campania), non senza problemi e “ko” dei portali online, mentre nelle prossime settimane saranno le Poste ad offrire un’alternativa ai singoli sistemi regionali.

COME AVVERRÀ LA PRENOTAZIONE DEI VACCINI

Come ha spiegato Del Fante, la piattaforma di somministrazione è già attiva in 4 Regioni – Sicilia, Marche, Calabria, Abruzzo – dove già «100.000 italiani hanno già completato il percorso di vaccinazione». La vaccinazione nel momento in cui sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta – a cominciare da queste 4 Regioni, ma si dovrebbe estendere a tutto il territorio italiano – dopo la prima fase dedicata alle categorie protette «potrà essere prenotata dai cittadini online tramite il call center, o direttamente all’ATM Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o tramite i palmari in dotazione ai portalettere». Le informazioni saranno disponibili su https://info.vaccinicovid.gov.it/ e si attendono novità e specifici dettagli su come prenotare e dove già nei prossimi giorni, non appena il piano vaccinale del Governo verrà “ritoccato” dopo i ben noti ritardi avvenuti sulla gran parte del territorio europeo.





