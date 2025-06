Le previsioni meteo non sono del tutto serene come in tanti avevano sperato, il weekend lungo potrebbe essere rovinato da una perturbazione

In tantissimi hanno atteso il lungo weekend del 2 giugno per godersi una gita fuori porta, organizzare un piccolo viaggio o programmare di andare al mare. Del resto le temperature delle ultime giornate di maggio hanno fatto presagire un clima caldo e sereno, ma purtroppo l’arrivo di una perturbazione potrebbe interessare diverse zone d’Italia.

Sebbene a partire dalla fine di maggio stiamo assistendo a un primo assaggio d’estate, con l’anticiclone di matrice subtropicale, ovvero africano, ha interessato tutto il Paese, il 2 giugno potrebbero esserci temporali in alcune regioni.

Previsioni meteo per il 2 giugno, cosa bisogna aspettarsi

Il caldo africano, come abbiamo detto, continuerà a interessare gran parte del paese con temperature che supereranno di gran lunga le medie stagionali. Proprio in queste giornate, quelle a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, l’asticella del termometro ha iniziato a salire, toccando anche picchi di 32-34° in alcune zone interne della Puglia e della Sardegna.

Nel resto d’Italia si assisterà, secondo quanto riportato da Meteo.it, a un caldo diffuso, con temperature massime che oscillano tra i 28 ei 30°, soprattutto al Sud e sulle pianure del Nord. Se, dunque, le previsioni parlano di un clima prevalentemente sereno e ideale per godersi una bella giornata al mare, non mancheranno brutte sorprese.

I temporali, infatti, sono dietro l’angolo e potrebbero interessare alcune zone sparse d’Italia, nello specifico al Nord. Sebbene la pressione dell’anticiclone si stia facendo sentire un po’ ovunque, la sua azione protettiva non riuscirà a fermare i rovesci nelle regioni settentrionali. Assisteremo, dunque, all’arrivo di aria più fresca, masse che in contrasto con la forte pressione del caldo africano, daranno luogo a forti temporali.

Le aree interessate da questi fenomeni metereologici sono le Alpi, ma importanti rovesci potrebbero abbattersi sulle pianure del Veneto orientale, del Friuli Venezia Giulia, della Lombardi a del Piemonte. I temporali potrebbero essere violenti e trasformarsi in pesanti grandinate, con forti raffiche di vento. Contestualmente nelle aree interessate da intensi rovesci, arriveranno anche correnti fresche, che porteranno a un calo delle temperature.

L’instabilità meteo, però, interesserà solo le regioni del Nord settentrionale, nel resto d’Italia il clima dovrebbe essere sereno con temperature estive e sole. Dunque, il weekend del 2 giugno non sarà rovinato ovunque e nelle restanti regioni si potranno godere momenti di relax all’aria aperta, senza temere che un temporale rovini tutto. Le temperature saranno molto elevate, proprio per questo si parla di un assaggio d’estate. E’ questo il primo weekend in cui il termometro è salito a questi livelli, raggiungendo picchi di 32°, non è un caso, infatti, che molti italiani si siano riversati al mare.