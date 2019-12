Prescrizione, Pd-Iv vs M5s/ Lite Governo: Renzi “voto con FI”, Di Maio “Nazareno 2.0”

Il Governo potrebbe cadere sulla riforma della prescrizione: non è una boutade, né “fantapolitica” ma la conseguenza – ovviamente all’estremo – se non si dovesse arrivare ad un accordo tra M5s, Pd e Italia Viva in merito alla riforma della giustizia approvata un anno fa (con i voti di M5s e “controvoglia” della Lega, che aveva infatti ottenuto di rinviarla di un anno per poterla meglio sistemare) che mira a bloccare la prescrizione in tutti i processi dopo il primo grado di giudizio. Il rischio di un “nuovo” caso Tav per il secondo Governo Conte è però dietro l’angolo: il M5s spinge e insiste nel far partire la legge dal 1 gennaio, considerato tema imprescindibile del loro programma, ma tanto Pd quanto Renzi sono pronti a cambiare tutto ed eventualmente a votare contro se non si arrivasse appunto ad un compromesso. Non va dimenticato che il caos prescrizione si inserisce in un momento assai delicato per il Governo giallorosso, con i nodi Mes, Alitalia, Dl Fiscale, Ilva, Autonomia differenziata (e finanche alla inchiesta su Open per la ex fondazione di Matteo Renzi) che spaventano Palazzo Chigi nel mese decisivo dove dovrebbero essere tutti compatti in maggioranza nell’approvare la già “faticosa” Manovra di Bilancio. Sulla riforma della giustizia già ieri si è rischiato lo “scontro” diplomatico dopo che il deputato di Forza Italia Enrico Costa (ex viceministro del Governo Renzi, ndr) ha presentato una procedura di urgenza per chiedere il rinvio dell’entrata in vigore della legge sulla prescrizione: Italia Viva e parte del Pd hanno “minacciato” il Governo di votare a favore e solo un incontro con il Premier Conte ha evitato il “patatrac”. Il Pd alla fine ha votato contro e i renziani si sono astenuti, evitando che il Conte-2 andasse sotto, ma lo scontro è appena cominciato.

GOVERNO SI SPACCA SULLA PRESCRIZIONE

«La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com’era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà», attacca questa mattina al GR1 il leader grillino Luigi Di Maio, con il Ministro Bonafede che prova a spegnere il fuoco spiegando «il voto del Pd contro la proposta di FI può essere un buon momento per chiudere finalmente sulla riforma del processo penale». Ma la realtà è che lo scontro interno alla maggioranza è più profondo di quanto sembra: per capirlo basta sentire in un’altra intervista odierna, quella di Renzi al Messaggero, per leggere meglio le prossime “mosse” del Conte-2, «Volere una giustizia senza fine significa proclamare la fine della giustizia. E non abbiamo cambiato idea. Ora ci sono due alternative: la prima e’ che la nuova maggioranza trovi una soluzione. E sarebbe meglio. Se non accadrà noi non ci inchineremo al populismo giudiziario imperante. E dunque, se non ci sarà accordo, voteremo il ddl di Enrico Costa, persona saggia e gia’ viceministro alla giustizia del mio governo. Bonafede può cambiare la sua legge, se vuole, ma non può pretendere di cambiare le nostre idee». Per il M5s non si può cambiare una legge già pronta e con il Movimento tutto compatto nel volerla approvare, ma Zingaretti ha ribadito ancora ieri che «è inaccettabile l’ingresso della legge senza garanzie sulle durate dei processi». Ancora un renziano, questa volta Davide Faraone, spiega stamattina «L’idea perversa di processi eterni con noi non passera’: se il tema e’ prescrizione o morte, allora morte sia. Noi di Italia Viva non ci snaturiamo, questo e’ un governo di transizione, non di prospettiva. Non ci siamo sul Mes, non ci siamo sulla prescrizione. Sui processi abbiamo chiesto concretezza a Bonafede, vogliamo tempi certi nei processi. Se il governo continua a restare vago su questo punto noi voteremo sicuramente con Forza Italia contro il progetto della prescrizione killer», ha ribadito il deputato di Italia Viva intervenendo a Omnibus su La7. Nell’intervista a Repubblica Graziano Delrio (capogruppo Pd alla Camera) ha lanciato l’ultimatum al M5s «Abbiamo detto che il blocco della #prescrizione è accettabile solo se ci sono garanzie sulla durata del processo. Come sostiene anche la Consulta. Non stiamo difendendo una nostra bandierina. Sui diritti non si scherza». Caos era previsto e caos si sta dimostrando, in un tutto contro tutti che potrebbe alla fine favorire il Centrodestra in termini di consenso e possibilità di ritorno alle urne, dopo il già “strombazzato” caso Mes.

