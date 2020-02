Prescrizione, Renzi ‘cede’ a Pd-M5s/ “5Stelle si arrenderanno” ma IV voterà fiducia

Matteo Renzi attacca ancora i 5Stelle sul tema della prescrizione eppure per la giornata di domani si annuncia un possibile – anzi ormai probabile – voto per la fiducia al Governo Conte-2 sull’emendamento a firma Pd-M5s-LeU che modifica con il “Lodo Conte-bis” la Riforma Bonafede. La mediazione di questi ultimi giorni ha portato nei toni a mantenere le posizioni serrate tra grillini e Italia Viva, ma nella sostanza a trovare un modo per non far cadere il Governo sul tema della giustizia: stamani l’intervista di Renzi al Resto del Carlino dove spiegava la contrarierà all’idea di prescrizione e giustizia diverso dal “giustizialismo M5s” aveva fatto ancora rumore nel mare della maggioranza: «i 5Stelle si arrenderanno. Credo che sia in atto un tentativo di arginare un`iniziativa di Italia viva, ma tutto finirà come per l`Iva. Esasperano un concetto e poi dovranno gestire una marcia indietro. Ricorda la polemica sugli 80 euro? Lì per lì tutti contro, poi nessuno li ha tolti». Eppure qualche ora dopo è il Segretario del Pd Nicola Zingaretti da Milano ad annunciare l’accordo nella sostanza: «Sulla prescrizione mi sembra che ci sia la conferma di un buon punto di arrivo che ci permette ora di riaccendere l’agenda per il lavoro e la crescita, lo sviluppo e gli investimenti, sulla scuola, l’economia e il lavoro, ripartendo da uno spirito che deve essere unitario». Resta la distanza con Renzi e con le ultime polemiche lanciate dal leader di Italia Viva contro il Premier Conte – «non capisce la differenza garantismo e giustizialismo» – ma di fatto qualcosa è cambiato nelle ultime ore e il Governo si potrebbe ritrovare domani un “filo” più unito di qualche giorno fa.

PRESCRIZIONE: NO DECRETO, SÌ MILLEPROROGHE: ECCO COSA SUCCEDERÀ

Il perché è presto che spiegato e lo illustra bene il vicecapogruppo Pd alla Camera, Michele Bordo: «Prendiamo atto con soddisfazione che Matteo Renzi e Italia Viva hanno finalmente compreso che la loro contrarietà alle modifiche sostanziali concordate nella maggioranza sulla prescrizione avrebbe lasciato in vigore, purtroppo, la riforma Bonafede che loro stessi contestano. Meglio tardi che mai: avevamo detto sin dall’inizio che gli ultimatum erano sbagliati, siamo contenti adesso che Italia Viva abbia assunto una nuova posizione facendo marcia indietro». Nei fatti dunque non ci sarà alcun Decreto Legge sul Lodo Conte-bis, bensì un emendamento al Decreto Milleproroghe proposto da Pd-M5s-LeU che introduce novità sulla prescrizione in modo da modificare la legge Bonafede: vista dalla parte delle opposizioni, con Mariastella Gelmini (Forza Italia), la mossa di Renzi sconfesserebbe la sua battaglia di questi giorni «Renzi e i suoi, pur di non far cadere il governo, si presteranno ad un ridicolo giochetto parlamentare: diranno fintamente no al lodo Conte che Pd e M5S cercheranno di introdurre con un inammissibile emendamento al Milleproroghe e dopo voteranno sì alla fiducia sul provvedimento, dando cioè l’ok definitivo alla modifica, pattuita dalla maggioranza, della riforma Bonafede. Un bel tappeto rosso che i renziani srotoleranno al Guardasigilli e al Pd». Si possono allora rileggere con queste ultime “messe a fuoco” le parole di Renzi su Facebook che promettono battaglia alla Riforma Bonafede a livello parlamentare ma che al momento fanno passare la modifica voluta dal Pd con l’ok degli stessi M5s: «Lo ribadisco qui: la legge Bonafede cambierà. Come e quando cambierà dipende dalle arzigogolate tattiche parlamentari. Ma nella sostanza: noi NON ci fermeremo finché gli avvocati e i magistrati continueranno a dire che le proposte di Bonafede sono incostituzionali. Questa battaglia non è una battaglia facile perché è una battaglia difficile da spiegare, tecnicamente complicata, lunga nelle procedure. Il populismo è facile, la politica è difficile. Ma è una battaglia di civiltà. Si tratta di far vincere la giustizia contro il giustizialismo. Le garanzie contro la demagogia».

Fare i populisti riesce a tutti, fare politica no. Il problema non è semplicemente la prescrizione ma la divisone garantismo versus giustizialismo. Ecco perché noi non molliamohttps://t.co/k5a5a9MUqL — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 9, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA