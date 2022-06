Prescrizione spese condominiali/ I tempi esatti per non pagare più il debito

Anche le spese condominiali possono cadere in prescrizione. Molti inquilini però, si chiedono quali sono le tempistiche giuste prima che il debito possa divenir più grande dell’importo ordinario che si dovrebbe sostenere.

Nella vita di tutti i giorni, può capitare che in qualche periodo storico vi siano delle evidenti difficoltà a pagare delle rate, dei debiti da estinguere o qualsiasi altra spesa viva nella nostra quotidianità. Dunque, che fare?

Prescrizione sulle spese condominiali: facciamo chiarezza

La prescrizione sulle spese condominiali esiste nel momento in cui, il creditore dopo un tempo ben definito (in base alla normativa regolamentata dalla Legge), non esercita nessun diritto o non reclama al debitore di poter riavere il denaro che gli spetta.

Attenzione però, per fare in modo che la prescrizione possa effettivamente scadere, ribadiamo che il creditore non dovrà mai aver messo in mora il debitore, né comunicatogli (tramite un avviso telematico o presso la sua residenza) in nessun momento o periodo storico, il debito da restituire.

La prescrizione riguardo le spese condominiali viene regolamentata dall’articolo 2948 del Codice Civile, con il quale si evince che per le ricorrenze ordinarie (dunque la mensilità spettante all’intera unità condominiale), la prescrizione si verificherebbe in cinque anni da quando viene approvato il rendiconto.

Diverso è il caso delle spese straordinarie di condominio, la cui prescrizione segue quanto dettato dall’articolo 2046 del Codice Civile, la cui prescrizione si verifica nei 10 anni successivi a quando viene comunicata la spesa straordinaria.

Ribadiamo e lo facciamo presente con estrema attenzione, che il pagamento delle spese condominiali spetta a colui che detiene il diritto di proprietà e mai all’inquilino. Dunque ogni responsabilità verrà associata al proprietario dell’immobile, anche se l’unità è in locazione.

Tuttavia, onde evitare problemi e peggioramenti di natura economica, è sempre bene saldare tutto adeguatamente nei tempi e metodi corretti.











