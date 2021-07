Presentazione Allegri Juventus/ Diretta streaming video tv, conferenza stampa live

DIRETTA PRESENTAZIONE ALLEGRI, ALLENATORE DELLA JUVENTUS

La presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Juventus ha una data: martedì 27 luglio alle ore 14:30, dunque tra poco, il livornese prenderà ufficialmente possesso di una panchina che è già stata sua per cinque stagioni, durante le quali è riuscito a instaurare un dominio in Italia – proseguendo il lavoro svolto da Antonio Conte – ma tornando a ruggire anche in Europa, con due finali di Champions League in tre anni. Dopo la seconda qualcosa si è incrinata, e così nel 2019 si è consumato l’addio.

Adesso, dopo due anni nei quali la Juventus non è stata la superpotenza delle sue stagioni, Allegri ha fatto ritorno come già allenatori bianconeri vincenti allo stesso modo, ed è pronto a riprendere da dove aveva terminato. Vedremo intanto quali saranno le sue prime parole come nuovo allenatore della Juventus, intanto la squadra ha già disputato un’amichevole – a ranghi molto ridotti – e sta iniziando a riaccogliere i nazionali, c’è grande attesa per scoprire se anche l’Allegri bis sarà felice e vincente come il primo periodo del tecnico in panchina.

DIRETTA PRESENTAZIONE ALLEGRI IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CONFERENZA STAMPA

Non è prevista una diretta tv per la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Juventus: non integrale almeno, perché sicuramente Sky Sport 24, il canale generalista della televisione satellitare, fornirà alcune immagini dalla sala stampa della Continassa. L’appuntamento sarà con Juventus TV, canale esclusivamente dedicato al mondo bianconero, che da qualche anno è disponibile soltanto sul sito ufficiale del club: sarà una visione in diretta streaming video, un sistema eventualmente utilizzabile anche per il satellite grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA PRESENTAZIONE ALLEGRI: IL CONTESTO

La presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Juventus è particolarmente attesa: è ormai passato tempo da quando il tecnico livornese ha firmato per tornare sulla panchina bianconera, e da quel momento non sono mai arrivate dichiarazioni ufficiali che ci facessero capire perché ha preso questa decisione (era cercato anche dall’Inter, che lo avrebbe voluto anche nel 2020 se Conte avesse lasciato subito) e in che modo intenda costruire la Juventus che verrà. Si dice che possa giocare con il 4-2-3-1, che metterà Dybala al centro del progetto; presumibilmente dovrà “convivere” con un Cristiano Ronaldo che avrebbe salutato e che invece dovrebbe restare, ma poi sappiamo bene che Allegri sa essere un trasformista, capace di cambiare abito alla sua squadra ogni qual volta le occasioni lo richiedano, di adattarsi all’avversario e di entrargli sotto pelle con moduli e situazioni diversi. Alcune delle sue conferenze stampa avevano fatto scuola ed epoca, come quella sul fantino e le corse dei cavalli di cui è grande appassionato; ora scopriremo cosa Allegri avrà da dire nella sua seconda presentazione come nuovo allenatore della Juventus.



