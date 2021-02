Presentazione AlphaTauri Formula 1 2021/ Streaming video diretta tv: Gasly-Tsunoda

Oggi venerdì 19 febbraio è il giorno della presentazione della AlphaTauri Formula 1 2021, la nuova monoposto della scuderia di Faenza che ormai da molti anni è di proprietà della Red Bull e che per la seconda stagione correrà con il nome di AlphaTauri, che è anche il marchio di abbigliamento della galassia di società che fa capo all’azienda austriaca della notissima bevanda energetica. L’erede della Toro Rosso (a sua volta erede della Minardi) segue la McLaren che si era presentata già lunedì e gareggerà nel Mondiale di Formula 1 che inizierà a fine marzo in Bahrain con i piloti Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. In epoca Covid questo genere di eventi è cambiato molto, ma resta intatta la curiosità attorno alla presentazione della AlphaTauri Formula 1 2021, che è pur sempre una scuderia italiana e che nella tormentata stagione 2020 si è messa in luce con la memorabile vittoria di Gasly proprio a Monza, nel Gran Premio d’Italia, una impresa che è stata il bis del trionfo che era già riuscito all’allora Toro Rosso sempre a Monza nel 2008, ai tempi con un certo Sebastian Vettel al volante…

PRESENTAZIONE ALPHATAURI FORMULA 1 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della AlphaTauri Formula 1 2021 sarà offerta oggi, venerdì 19 febbraio, alle ore 9.00 del mattino tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia di Faenza, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire nonostante le limitazioni Covid l’evento in cui AlphaTauri svelerà le monoposto e presenterà i piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale di Formula 1. Quanto a una diregaslytta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione AlphaTauri 2021 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE ALPHATAURI FORMULA 1 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della AlphaTauri Formula 1 2021, dobbiamo dire che la situazione della scuderia di Faenza appare intrigante, perché c’è la volontà di essere protagonisti anche più della scorsa stagione, anche se naturalmente un exploit come la vittoria di Monza non sarà facile da ripetere. Innanzitutto è da ricrodare che, proprio grazie all’exploit all’Autodromo Nazionale, Gasly era riuscito ad entrare nella top 10 finale della Classifica Piloti del Mondiale di Formula 1, mentre per quanto riguarda il Mondiale Costruttori l’AlphaTauri aveva ottenuto un più che dignitoso settimo posto con 107 punti, non così lontana dalla Ferrari. Gasly è stato giustamente confermato e avrà il ruolo di leader della AlphaTauri, che accoglie anche il debuttante giapponese Yuki Tsunoda, che arriva dalla Formula 2 e riporta un pilota del Paese del Sol Levante in Formula 1, scatenando la curiosità di un mercato molto importante e che avrà un occhio di riguardo per la AlphaTauri motorizzata Honda.



