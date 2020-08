Presentazione Andrea Pirlo/ Diretta tv e streaming video del nuovo allenatore Juventus

La presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus avviene, nuovamente, alle ore 15:00 di martedì 25 gennaio: nuovamente, perché il bresciano si era già seduto nella sala conferenze della Continassa al fianco di Andrea Agnelli, ma all’epoca si parlava di un contratto come guida dell’Under 23, in sostituzione di Fabio Pecchia. Sono passati pochissimi giorni, e in casa bianconera è saltato il banco: all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League Maurizio Sarri è stato esonerato, e il presidente ha deciso immediatamente di mettere la prima squadra nelle mani di Pirlo. Scelta saggia o totale azzardo? Presumibilmente l’una e l’altra conoscendo il percorso da calciatore, ma sapendo anche che per il nuovo allenatore della Juventus si tratta della prima esperienza assoluta su una panchina; anche per questo motivo attendiamo dunque la diretta della presentazione di Andrea Pirlo, per sentire una volta di più le sue parole ma questa volta con tutt’altro sapore e contesto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE

La diretta tv della presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus si potrà seguire innanzitutto sul canale ufficiale del mondo bianconero: Juventus Channel non fa più parte del pacchetto televisivo ma resta a disposizione in diretta streaming video, dunque potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Segnaliamo poi che Sky Sport 24, il canale al numero 200 del decoder satellitare, opererà come di consueto alcune incursioni all’interno della conferenza stampa, anche se non necessariamente la seguirà integralmente.

DIRETTA PRESENTAZIONE ANDREA PIRLO JUVENTUS

La presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus sarà molto importante: alcune domande riguardo il modulo e la sua idea di calcio gli erano già state poste, ma il bresciano come detto pensava di dover allenare una squadra giovane e impegnata in Serie C. Oggi si trova alla guida di un gruppo che ha vinto 9 scudetti consecutivi – i primi quattro con lui in mezzo al campo – e che però arriva da una stagione tutto sommato negativa, nella quale ha fallito l’obiettivo Champions League e perso Coppa Italia (in finale) e Supercoppa Italiana. Anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo, Sarri è stato allontanato: la scelta del presidente Agnelli è stata votata alla sorpresa, decidendo di non puntare su allenatori più navigati ma meno apprezzati dall’ambiente e volendo invece scommettere forte su un elemento che si è identificato con il mondo bianconero. Certo: fossero stati liberi Zidane o Guardiola, oggi la storia che raccontiamo sarebbe diversa ma questo è quanto. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus, sinceramente non vediamo l’ora di vederlo ufficialmente prendere possesso della prestigiosa panchina…

