Presentazione Aprilia 2020/ Streaming video: ecco la moto di Espargaro e Iannone

Oggi venerdi 21 febbraio 2020 sarà la giornata dedicata alla presentazione dell’Aprilia, ultima tra i team che prenderanno parte alla stagione 2020 della Motogp ad alzare i veli sul nuovo gioiello, cui siamo ben impazienti di scoprire tutte le novità. L’attesa è grande e non solo perché abbiamo dovuto aspettare a lungo (le altre scuderie di fatto hanno tutte presentato la nuova moto a inizio mese), ma perchè in vista della stagione 2020 del Motomondiale, il team di Noale ha promesso davvero scintille. Già nei giorni scorsi infatti durante i primi test di Sepang, la moto di Aleix Espargaro e Andrea Iannone ci aveva regalato prestazioni importanti e pure in settimana era stato lo spagnol, di solito mai particolarmente prodigo di complimenti, ad esaltare il passo in più che il team italiano aveva compito questo inverno. Alla vigilia dei test ufficiali della Motogp a Losail, previsti solo la prossima settimana, siamo quindi davvero curiosi di ammirare la nuova Aprilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Alla vigilia della cerimonia di presentazione dell’Aprilia 2020 non ci giungono indicazioni riguardanti una diretta tv o la diretta streaming video ufficiale dell’evento di unveiling del nuovo gioiello della casa di Noale. Di certo però il team come anche i piloti non mancheranno di aggiornare gli appassionati tramite i propri profili social su quanto sta accadendo.

PRESENTAZIONE APRILIA 2020: ATTESA PER LA MOTO DI ESPARGARO E IANNONE

Come detto prima, vi è grande attesa per la presentazione della Aprilia 2020 che pure, sia in veste camuffata, abbiamo potuto già sbirciare solo qualche giorni fa nel corso dei primi test ufficiali della Motogp a Sepang. Possiamo subito dire che in Malesia la moto di Aleix Espargaro (testata anche da Savadori vista l’indisponibilità di Iannone di scendere in pista per il caso doping) si è comportata più che bene, trovando pure il decimo miglior posto nella combinata dei tre giorni di prove. Pare dunque che la nuova moto del team di Noale sia migliorata in termini di motore, telaio, aerodinamica ed elettronica, anche se questa continua ad essere un elemento molto delicato: il prototipo ovviamente non è ancora messo a punto, ma per fortuna c’è ancora tempo. Non ci resta dunque che alzare gli ultimi veli!



