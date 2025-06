PRESENTAZIONE CHIVU INTER, LE PRIME PAROLE

Nel pomeriggio di Los Angeles c’è stata la presentazione di Cristian Chivu con l’Inter. Giuseppe Marotta lo ha definito “allenatore made in inter“, a dimostrazione di come l’ex difensore sia orgogliosamente un prodotto nerazzurro dal punto di vista della figura dell’allenatore.

Dopo aver giocato per sei stagioni, nel 2018 Chivu ha iniziato ad allenare l’Under 14 meneghina e a distanza di sette anni si è ritrovato a guidare la Prima Squadra: “Arrivare qui è un grosso senso di responsabilità che voglio portare avanti”, esordisce il rumeno.

La strada da seguire secondo Chivu è quella di continuare quanto di buono è stato fatto con fiducia e autostima, mantenendo l’ambizione di “una delle squadre più forti d’Europa“, come la definita senza mezzi termini il tecnico.

Alle domande sulla finale di Champions League persa malamente contro ill PSG, Chivu ha sottolineato “l’obbligo di ambire a cose importanti” piuttosto che pensare a com’è andata, spiegando come nel calcio si possa vincere o perdere, ma l’importante è provarci.

PRESENTAZIONE CHIVU INTER, IL RETROSCENA DEL PASSAGGIO

Nella presentazione di Cristian Chivu con l’Inter, il rumeno ha raccontato come l’intenzione era di continuare a Parma fino a quando non è arrivata la chiamata dell’Inter. Chivu ha subito spiegato che la prima cosa che ha chiesto è stata chiamare Cherubini per ricevere il permesso di incontrare la società nerazzurra.

Probabilmente l’idea nerazzurra era quella di promuovere prima il tecnico come allenatore dell’Inter Under 23, che ieri ha ricevuto l’ok per partecipare in Serie C, e successivamente ambire ad un posto in Prima Squadra. L’addio di Inzaghi però ha accelerato le decisioni della società.

Pronti, via e subito Mondiale per Club: sia Marotta che Chivu hanno esaltato l’importanza e il lustro della competizione, un punto di partenza per la nuova Inter che però fa ancora riferimento alla passata stagione, sperando di migliorare un umore generale certamente non eccelso.

Infine Chivu ha illustrato il suo staff con Kolarov che sarà il vice, Mario Cecchi come collaboratore tecnico insieme ad Angelo Palombo, Rapetti e Franchini preparatori atletici mentre Spinelli e Orlandoni come preparatori dei portieri.

PRESENTAZIONE CHIVU INTER, LE PRIME SFIDE DI CHIVU

La presentazione di Cristian Chivu con l’Inter anticipa il primo filotto di partite che vedranno impegnato l’ex tecnico del Parma sulla panchina nerazzurra. Il rumeno dovrà guidare i propri ragazzi nel gruppo E del Mondiale per Club.

L’esordio ufficiale sarà tre ore dopo la mezzanotte di mercoledì 18 contro i messicani del Monterrey, dove gioca Sergio Ramos. Alle ore 21:00 di sabato 21 ci sarà l’impegno con i giapponesi dell’Urawa mentre l’ultima gara del girone sarà alle 3:00 di giovedì 26 contro il River Plate.

Per quanto riguarda il campionato invece la prima giornata di Serie A sarà a San Siro contro il Torino mentre il 14 settembre, alla terza giornata, ci sarà subito la super sfida contro la Juventus. Per il derby con il Milan bisognerà attendere il 23 novembre.