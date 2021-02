Presentazione Ducati MotoGp 2021/ Streaming video diretta tv: si svela la Rossa

Oggi martedì 9 febbraio è il giorno della presentazione della Ducati MotoGp 2021, la nuova moto di Borgo Panigale che gareggerà nel Motomondiale con i nuovi piloti Jack Miller e Francesco Bagnaia: siamo in epoca Covid e di conseguenza si tratterà soprattutto di un appuntamento in streaming, ma l’emozione è sempre grande quando si svela una Ducati MotoGp, dunque la presentazione attirerà grande interesse. La curiosità quest’anno, forse ancora più che per la moto, sarà per i due piloti, perché Ducati effettuerà una vera e propria rivoluzione nel suo team ufficiale: via contemporaneamente Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, dentro come già accennato Miller e Bagnaia, ci sono delle incognite perché nessuno dei due è mai stato protagonista fino in fondo in MotoGp. Sarà dunque un anno di transizione per la Ducati oppure Borgo Panigale riuscirà a fare quello che nel 2020 è riuscito a Joan Mir e alla Suzuki?

PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Ducati MotoGp 2021 sarà offerta oggi pomeriggio, martedì 9 febbraio alle ore 16.00, tramite una diretta streaming video sul sito web Ducati e sui canali social ufficiali della Casa di Borgo Panigale, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire l’evento in cui Ducati svelerà le moto e presenterà i piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale MotoGP. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà la presentazione Ducati 2021 con grande attenzione. La scuderia inoltre invita a commentare la stagione MotoGp utilizzando l’hashtag #forzaducati.

PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della Ducati MotoGp 2021, dobbiamo dire che rispetto a un anno fa è cambiato davvero tutto: al momento della presentazione della Ducati dell’anno scorso, infatti, non si era ancora scatenata la pandemia di Coronavirus, si pensava dunque a una stagione normale nella quale Andrea Dovizioso avrebbe lanciato l’ennesimo assalto al trono della Honda e di Marc Marquez. Poco più di dodici mesi dopo, è cambiato tutto, nel mondo e anche in MotoGp. Sarà dunque una stagione fondamentale per le carriere di Jack Miller e Francesco Bagnaia: l’australiano potrebbe avere il ruolo di capitano grazie a una maggiore esperienza in MotoGp, ma anche per lui sarà comunque un’esperienza completamente nuova essere il punto di riferimento di un team ufficiale in MotoGp, mentre per Bagnaia deve essere un processo di crescita, ma perché no magari con la speranza di diventare il migliore pilota Ducati. Nel frattempo oggi scopriremo la nuova Ducati MotoGp 2021, il momento della presentazione in cui si abbassano i veli è sempre emozionante…



