Presentazione Esponsorama/ Diretta streaming video: la MotoGP di Bastianini e Marini!

DIRETTA PRESENTAZIONE ESPONSORAMA MOTOGP: SI ALZANO I VELI!

Oggi, venerdi 5 febbraio è attesa la diretta della presentazione dell’Esponsorama Racing: alle ore 18.00 ad Andorra, il team cliente della Ducati alzerà i veli sulle nuove Desmosedici GP, che nella prossima edizione del campionato della Motogp saranno affidati a due dei rookie più attesi nella classe regina, Enea Bastianini e Luca Marini. Siamo dunque davvero impazienti di seguire la cerimonia di presentazione, la prima alla vigilia della nuova stagione del Motomondiale (che aprirà i battenti solo con i primi giorni di marzo, per i consueti test pre stagionali): per la prima volta vedremo le nuove livree delle due Ducati, ancor prima che il team ufficiale alzi i suoi veli e finalmente, dopo un lungo stop, torneremo a parlare di Motogp. Ovviamente non siamo meno curiosi di sconoscere i volti nuovo della stagione 2021 della Motogp: con Zarco passato a fine campionato alla Parma e Tito Rabat che ha fatto un salto in Superbike, l’ex Avintia ha deciso di puntare su una coppia di esordienti tutta italiana, che certo ci farà sognare.

PRESENTAZIONE ESPONSORAMA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA CERIMONIA

Ricordiamo agli appassionati che non sono state date indicazioni riguardanti una diretta tv della presentazione dell’Esponsorama com Bastianini e Marini: pure la cerimonia sarà visibile in streaming video live tramite il profilo Instagram del team della Motogp (@realeavintia). Sicuramente le principali tv e portali sportivi non costeranno poi a fornire immagini e stralci importanti dell’evento atteso alle ore 18.00 ad Andorra.

DIRETTA PRESENTAZIONE ESPONSORAMA RACING: ECCO LA MOTO DI BASTIANINI E MARINI

Dovremo dunque attendere questa sera alle ore 18.00 per assistere alla diretta della presentazione dell’Esponsorama Racing, primo team della Motogp che alzerà i veli sulle nuove moto per la prossima stagione 2021, ormai alle porte. Nella trepidante attesa di scoprire tutte le caratteristiche delle Desmosedici Ducati GP, andiamo a conoscere meglio chi saranno i protagonisti del team cliente Ducati per il prossimo anno. Lo abbiamo annunciato prima, per questa stagione il team ha deciso di puntare su una coppia d’esordienti tutta italiana, che sicuramente ci farà impazzire: lo squadrone targato Ducati infatti si è assicurato per il campionato 2021, il campione del mondo della Moto 2 2020 Enea Bastinanini. Il pilota di Rimini, gran promessa delle due ruote e che l’anno scorso ha realizzato una statistica di ben 205 punti e 3 vittorie (sette podi in tutto), per il campionato che verrà ha pure ereditato al suo fianco il capotecnico Alberto Giribuola, già di Andrea Dovizioso e il sodalizio, tutto romagnolo, si annuncia dei più riusciti. Dall’altra parte del box, lo abbiamo già annunciato troveremo Luca Marini, vice campione del mondo della Moto 2 2020 (per nove punti) e ovvero, uno dei talenti più cristallini tra le nuove leve (come anche il collega Enea chiaramente). Da aggiungere che Marini pure porterà nel suo box Esponsorama i colori dello Sky Racing Team VR46, squadra nata dalla collaborazione tra Sky e Valentino Rossi (suo fratello da parte di madre), che pure dunque debutterà in classe regina.



