Presentazione Honda 2020/ Diretta streaming: ecco la moto di Alex e Marc Marquez!

Oggi martedì 4 febbraio 2020 assistiamo alla presentazione della Honda 2020: a Jakarta infatti a partire dalle ore 9.30 oggi saranno alzati i veli sulla nova RC213V, moto che nella prossima stagione della Motogp sarà sotto le mani del campionissimo Marc Marquez e di suo fratello Alex Marquez, rookie e Campione del mondo 2019 della Moto 2. Gli appassionati sono dunque più che impazienti di vedere il nuovo gioiellino della casa giapponese e dopo solo i test di collaudatori occorsi in questo giorni a Sepang, dovranno aspettare solo il prossimo 7 febbraio per ammirare anche in pista la nuova Honda 2020. Solo tra pochi giorni infatti avranno luogo sempre in Malesia i test ufficiali della Motogp 2020, che apriranno di fatto questa nuova stagione del Motomondiale, che Honda e i fratelli Marquez hanno intenzione di vivere da protagonisti.

DIRETTA PRESENTAZIONE HONDA 2020: STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile assistere alla diretta tv della presentazione della Honda 2020, anche se certo il canale satellitare Sky Sport Motogp, come pure Sky Sport 24 farà qualche incursione all’interno dell’evento di Jakarta. Segnaliamo inoltre che l’unveiling della nuova moto del team giapponese sarà però disponibile in diretta streaming video, sul portale ufficiale Motogp, come sui canali social del team dei fratelli Marquez.

DIRETTA PRESENTAZIONE HONDA 2020: LE AMBIZIONI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Siamo, a ben ragione, impazienti di assistere alla diretta della presentazione della Honda 2020 di questa mattina: con tutta probabilità infatti assisteremo all’unveiling della moto che consegnerà a Marc Marquez il nono itolo della Motogp. O almeno è questo l’augurio che i fan del numero 93 si fanno all’inizio della stagione del motomondiale, consapevoli anche del dominio assoluto che lo spagnolo ha imposto anche nella passata stagione. Di fatto negli ultimi 4 anni è stato sempre Marc Marquez il protagonista, a tratti anche assoluto, del motomondiale e certo lo spagnolo punta a un’altra stagione in pista sulla stessa riga. Le premesse ci sono tutte e inoltre a facilitare quest’anno il lavoro del numero 93 è arrivato pure in squadra il fratello minore, che da campione 2019 della Moto 2 promette scintille in pista. Alex Marquez poi nelle prime giornate di test della stagione, riservate ai collaudatori infatti ha subito ben fatto in sella alla nuova Honda 2020 e sarà di certo protagonista da tenere d’occhio in dalle prime gare. Nell’attesa non ci resta che tornare a Jakarta dove solo tra pochi istanti inizierà la diretta della presentazione della Honda 2020 e si toglieranno i veli sulle nuove moto di Marc e Alex Marquez.



