Presentazione Honda LCR MotoGp 2021/ Streaming video diretta tv: Alex Marquez

Oggi venerdì 19 febbraio è il giorno della presentazione della Honda LCR MotoGp 2021, la nuova moto della scuderia che ormai da molti anni è gestita da Lucio Cecchinello, un manager di lungo corso nel mondo del Motomondiale dopo essere stato pilota – e permetteteci allora un grande “in bocca al lupo” al suo illustre collega Fausto Gresini che sta combattendo la battaglia per la vita contro il Covid. In epoca Coronavirus eventi come le presentazioni delle moto sono cambiati molto, ma resta intatta la curiosità attorno alla presentazione della Honda LCR MotoGp 2021, che è pur sempre una scuderia italiana e che potrà schierare un nome illustre come Alex Marquez, campione del Mondo nelle scuderie minori ma reduce da un primo anno complicato in MotoGp, senza l’aiuto e la presenza del fratello Marc Marquez al suo fianco, pronto dunque a ricominciare dalla Honda LCR, che potrebbe essere l’ambiente ideale per rilanciarsi.

PRESENTAZIONE HONDA LCR MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Honda LCR MotoGp 2021 sarà offerta oggi, venerdì 19 febbraio alle ore 12.00, tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia di Lucio Cecchinello, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire nonostante le limitazioni Covid l’evento in cui Honda LCR svelerà moto e pilota che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale di MotoGp. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà la presentazione Honda LCR 2021 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE HONDA LCR MOTOGP 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della Honda LCR MotoGp 2021, dobbiamo dire che la situazione di Alex Marquez merita di essere approfondita con qualche considerazione in più. Classe 1996, tre anni più giovane quindi rispetto all’illustre fratello, Marquez II (si sarebbe detto una volta) non ha il talento smisurato di Marc, ma parliamo pur sempre di un due volte campione del Mondo, nel 2014 in Moto3 e nel 2019 in Moto2. Dopo avere vinto la classe di mezzo, ecco per il 2020 l’approdo in MotoGp e nel team ufficiale Honda al fianco del fratello. In teoria, meglio di così sarebbe stato difficile chiedere: invece il Covid, l’infortunio di Marc che in pratica non ha mai corso e la decisione della Honda di dirottarlo per il 2021 al team di Lucio Cecchinello (presa a stagione 2020 in pratica nemmeno iniziata) hanno lasciato Alex Marquez in una situazione difficilissima. Il pilota ne ha sofferto molto, anche se il secondo posto a Le Mans e un’altra piazza d’onore nella prima delle due gare ad Aragon sono stati guizzi di ottimo valore. Adesso però servirà maggiore continuità: Alex Marquez ci riuscirà con la Honda LCR?



