Presentazione Ktm MotoGp 2021/ Streaming video diretta tv: la nuova moto

Oggi venerdì 12 febbraio è il giorno della presentazione della Ktm MotoGp 2021, la nuova moto della ambiziosa Casa austriaca che gareggerà nel Motomondiale con i piloti Brad Binder e Miguel Oliveira nel team ufficiale più il nostro Danilo Petrucci e Iker Lecuona nel team satellite Tech 3: siamo in epoca Covid e di conseguenza si tratterà soprattutto di un appuntamento in streaming, che riunirà nello stesso momento la presentazione della Ktm sia ufficiale sia Tech 3. L’emozione è sempre grande quando si svela una MotoGp, dunque la presentazione attirerà grande interesse, anche perché la Ktm è una realtà decisamente in crescita e con obiettivi di conseguenza ormai ambiziosi. Lo scorso anno finalmente sono arrivate per la Ktm vittorie in MotoGp, adesso dunque si punta ad essere ancora più competitivi in ogni gara. Francamente sembra invece prematuro sognare il titolo iridato, ma in fondo un anno fa di questi tempi si faceva il medesimo discorso anche per Joan Mir e la Suzuki: il 2020 ha cambiato le gerarchie e di sicuro Ktm è molto cresciuta, farà lo stesso anche nel 2021?

PRESENTAZIONE KTM MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Ktm MotoGp 2021 sarà offerta stamattina, venerdì 12 febbraio alle ore 10.00, tramite una diretta streaming video sui canali social Facebook, Instagram e Youtube della Casa austriaca, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire anche in epoca Covid nel migliore dei modi l’evento in cui Ktm svelerà le moto e presenterà i piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale MotoGP sia con il team ufficiale sia nel team Tech 3. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà la presentazione Ktm 2021.

PRESENTAZIONE KTM MOTOGP 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della Ktm MotoGp 2021, dobbiamo dire che rispetto a un anno fa è cambiato davvero tutto e per la Casa austriaca si è trattato di un cambiamento decisamente positivo. Nessuno avrebbe mai pensato nello scorso inverno a una Ktm capace di vincere, soprattutto perché l’ha fatto per ben tre volte, dunque non è stato frutto del caso o di circostanze particolari. Nella storia ci è entrato per primo Brad Binder, il sudafricano che ha trionfato in sella alla sua Ktm nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno di domenica 9 agosto. Addirittura due sono state le vittorie del portoghese Miguel Oliveira, entrambe con un grande valore anche simbolico: la prima infatti è arrivata al Red Bull Ring, dunque in Austria e in casa della Ktm, con il successo nel Gran Premio della Stiria del 23 agosto, il bis invece è arrivato in casa di Oliveira, nel Gran Premio del Portogallo che ha chiuso la stagione a Portimao il 22 novembre. Ora però si deve pensare al futuro: oggi scopriremo la nuova Ducati MotoGp 2021, il momento della presentazione in cui si abbassano i veli è sempre emozionante…



