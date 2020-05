Presentazione libro Julián Carrón/ “Il risveglio dell’umano”, diretta video streaming

Pubblicità

«La situazione che stiamo vivendo ci ha resi consapevoli che in questi anni abbiamo per certi versi vissuto come in una bolla, che ci faceva sentire sufficientemente al riparo dai colpi della vita»: così scrive don Julián Carrón nell’ebook “Il risveglio dell’umano – Riflessioni da un tempo vertiginoso” uscito negli scorsi per le Edizioni Bur-Rizzoli: questa sera alle ore 21 in diretta video streaming il libro verrà presentato dall’Associazione Italiana Centri Culturali e dalla stessa Bur-Rizzoli. Con l’autore, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, intervengono anche Guadalupe Arbona Abascal, docente di letteratura comparata – Università Complutense di Madrid; Adolfo Ceretti, docente di Criminologia – Università degli studi di Milano-Bicocca; Antonio Polito, scrittore e vicedirettore de Il Corriere della Sera. Modera e introduce Letizia Bardazzi, presidente Associazione Italiana Centri Culturali. Il libro-intervista, curato da Alberto Savorana, nasce da quel «irrompere imprevisto e imprevedibile della realtà con la faccia del Coronavirus», che descrive lo stesso Presidente della Fraternità di CL attraverso la grande possibilità di riscoperta dell’umano che ci è data vivere: «dalla solitudine al silenzio, dalla condivisione all’amicizia, alla coscienza che abbiamo di noi e del mondo».

All’interno del volume già disponibile (ebook 3,9 euro), Carrón ripercorre l’origine del dramma coronavirus attraverso una chiave di lettura decisamente non banale: «così siamo andati avanti distratti, fingendo che tutto fosse sotto il nostro controllo. Ma le circostanze hanno scombinato i nostri piani e ci hanno chiamato bruscamente a rispondere, a prendere sul serio il nostro io, a interrogarci sulla nostra effettiva situazione esistenziale. In questi giorni la realtà ha squassato il nostro più o meno tranquillo tran tran assumendo il volto minaccioso del Covid-19, un nuovo virus, che ha provocato un’emergenza sanitaria internazionale».

Pubblicità

PRESENTAZIONE LIBRO JULIÁN CARRÓN: DIRETTA STREAMING E ORARIO

Attraverso i passaggi principali del libro, l’incontro in video streaming di questa sera sarà l’occasione per intavolare un dibattito utile tanto per “leggere” l’intera filiera di avvenimenti degli ultimi 3 mesi e quanto ovviamente per guardare al domani con gli occhi non solo dell’angoscia e della preoccupazione (che pure restano). «La realtà, dalla quale spesso fuggiamo per poter respirare, per l’incapacità di stare con noi stessi, questa volta è stata inclemente, costringendo la maggior parte di noi a restare chiusi in casa, a fermarsi. E in questo isolamento sta emergendo ai nostri occhi – forse per la prima volta in modo così palese e diffuso – la nostra condizione esistenziale…», scrive ancora Don Carrón nel libro “Il risveglio dell’umano”.

Pubblicità

Come sottolinea la presidente Associazione Italiana Centri Culturali Letizia Bardazzi, la presentazione di questa sera è il modo con cui l’AIC «desidera indicare il punto sorgivo che sostiene l’opera dei nostri duecento Centri Culturali, mostrando a tutti la pertinenza della fede alle esigenze della vita e quindi una cultura che nasce dalla passione per la realtà. Il libro che presentiamo rappresenta un contributo che riteniamo cruciale davanti all’emergenza sanitaria più importante della nostra epoca, che si è manifestata su scala globale e che ha costretto tutti noi a ribaltare “le false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende” come ha affermato Papa Francesco in una deserta Piazza San Pietro il 27 marzo scorso». L’incontro in esclusiva diretta video streaming sarà possibile seguirlo sul canale YouTube di AIC e sulla pagina web di Avvenimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA