Presentazione MCL35 McLaren 2020/ Formula 1, streaming video: ecco la nuova auto!

Oggi, giovedi 13 febbraio 2010 si accende la diretta della presentazione della McLaren 2020: si alzano dunque i veli sul nuovo gioiello della casa di Woking in vista della stagione del mondiale di Formula 1 ormai alle porte, e siamo davvero impazienti di conoscere la nuova vettura di Carlos Sainz e Lando Norris. Dopo gli unveiling di Ferrari e Redbull e in attesa che pure la Mercedes di Hamilton e Bottas presenti al grande pubblico la nuova macchina, ecco che oggi tocca alla scuderia britannica, tra le più antiche del circus e certo gli appassionati sono curiosi di scoprire la nuova “papaya” (dai colori brillanti della precedente vettura), che secondo la tradizione dovrebbe chiamarsi MCL35. Ricordiamo allora subito che oggi la diretta della presentazione della McLaren 2020 per la prossima stagione della F1 avrà inizio alle ore 14,30 italiane (le 13,30 a Woking).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo agli appassionati che non sarà disponibile oggi una diretta tv della presentazione della McLaren 2020, ma pure dovrebbe essere possibile assistere all’evento in diretta streaming video sui profili social ufficiali della scuderia inglese. Aggiornamenti saranno frequenti poi sempre sui profili social del team (sempre molto attivo) oltre che ai canali tv dedicati alla formula 1, come Sky Sport Formula 1, al numero 207 del telecomando del satellitare.

DIRETTA PRESENTAZIONE MCLAREN 2020: GRANDE ATTESA PER LA NUOVA MCL35

Come detto prima, vi è grande attesa per la presentazione della McLaren 2020, il nuovo gioiello di Norris e Perez per la prossima stagione della formula 1: gli appassionati della F1 oltre che i fan dei due piloti si attendono grandi cose dalla nuova vettura di Woking. Dopo tutto già nella passata stagione del mondiale, la “papaya” ha raggiunto grandissimi risultati, in pista come nelle classifiche stiate al termine del campionato. Ricordiamo infatti bene che dietro le tre big (Mercedes, Ferrari e Redbull), è stata proprio la casa di Woking ad occupare il quarto posto nella classifica del mondiale costruttori, avendo messo da parte, grazie agli ottimi risultati di Norris e Perez, ben 145 punti con la MCL34. Pure per i due piloti nel campionato 2019 della Formula 1 non si contano vittorie e di fatto un solo podio (3^ gradino con Sainz al Gp del Brasile): è stata però una stagione all’insegna di tenacia e stabilità, con tanti piazzamenti a punti che hanno rivelato l’equilibrio della vettura oltre che le ottime doti di entrambi i piloti, in particolare dello spagnolo (che ha chiuso il mondiale con il sesto posto iridato). Dopo una stagione così importante che cosa attenderci dunque dalla nuova MCL35? Ancora un’ottima vettura capace di dare con costanza ottimi risultati, ma pure qualche squillo e podio in più. Vedremo che cosa accadrà!



