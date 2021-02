Presentazione McLaren Formula 1 2021/ Streaming video diretta tv: Ricciardo-Norris

Oggi lunedì 15 febbraio è il giorno della presentazione della McLaren Formula 1 2021, la nuova monoposto della scuderia britannica che gareggerà nel Mondiale di Formula 1 che inizierà a fine marzo con i piloti Daniel Ricciardo e Lando Norris: in epoca Covid questo genere di eventi è cambiato molto, ma resta intatta la curiosità attorno alla presentazione della McLaren Formula 1 2021, notevole per molti motivi. Innanzitutto, la McLaren nella prossima stagione tornerà ad affidarsi ai motori Mercedes, ricomponendo uno storico binomio della Formula 1 e assicurandosi così i propulsori che nell’era ibrida stanno dominando la Formula 1. Considerando che la McLaren ha già fatto molto bene nel 2020, ci sono tutte le premesse per fare ancora meglio nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’altra novità ovviamente è relativa ai piloti: salutato Carlos Sainz che è passato in Ferrari, ecco che al posto dello spagnolo è arrivato Daniel Ricciardo per formare con Lando Norris una coppia decisamente intrigante e che promette grandi cose.

PRESENTAZIONE MCLAREN FORMULA 1 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della McLaren Formula 1 2021 sarà offerta questa sera, lunedì 15 febbraio alle ore 20.00 italiane, tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia britannica (sito, Youtube e Facebook), che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire l’evento in cui McLaren svelerà le monoposto e presenterà i piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale di Formula 1. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione McLaren 2021 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE MCLAREN FORMULA 1 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della McLaren Formula 1 2021, dobbiamo dire che la situazione della scuderia britannica è decisamente stuzzicante, perché il passaggio alle power unit della Mercedes potrebbero davvero garantire un salto di qualità al team che già nel 2020, come abbiamo accennato, aveva saputo fare molto bene. La McLaren aveva infatti conquistato un prestigioso terzo posto finale nella Classifica Costruttori, praticamente il massimo possibile se si considera che davanti c’erano solo Mercedes e Red Bull, mentre la McLaren ha saputo fare meglio di una Ferrari in crisi, della Racing Point con motori (e non solo) Mercedes e della Renault, fatto questo molto significativo dal momento che era proprio la Casa francese a fornire i motori alla McLaren. La coppia formata da Sainz e Norris funzionava molto bene, adesso toccherà a Ricciardo dare quel qualcosa in più sfruttando appunto anche le power unit di Stoccarda. Certo, migliorare la posizione finale in classifica sarà praticamente impossibile, ma la McLaren può aspirare ad andare più frequentemente sul podio e magari anche a qualche vittoria.



