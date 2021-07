Presentazione Meeting Rimini 2021 programma e mostre/ Diretta streaming: come seguire

“Il coraggio di dire io”: dal 20 al 25 agosto 2021 scatta la 42esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini e oggi, dalle ore 10.30 in poi sarà possibile seguire la presentazione ufficiale a Roma con tutto il programma, le mostre, gli ospiti e i contenuti della nuova kermesse riminese dopo l’edizione speciale dello scorso anno (imposta dall’emergenza coronavirus).

Con il collegamento da Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (via delle Belle Arti 2, Roma) ha inizio dunque ufficialmente la presentazione della 42esima edizione del Meeting di Rimini: per sapere come partecipare quest’anno, quali regole vi saranno sotto il profilo sanitario (Green Pass necessario) e le diverse possibilità di prenotazione, si faccia riferimento al video YouTube qui a fondo pagina, con le info principali redatte dal direttore del Meeting di Rimini Emanuele Forlani.

COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DEL MEETING D RIMINI

Per seguire invece la presentazione ufficiale della nuova edizione del Meeting, occorre collegarsi semplicemente e comodamente sui canali Facebook del Meeting per l’amicizia fra i popoli e dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede: collegamento dalle ore 10.30 per seguire nel dettaglio programma, ospiti, mostre e incontri nella settimana dal 20 al 25 agosto prossimi, presso la Fiera Nuova di Rimini. Alla presentazione oggi a Roma partecipano, tra gli altri, Marco Sesana, ad Generali; Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca, Suor Alessandra Smerilli, Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. Nei giorni scorsi a Loano è andato in scena il Pre Meeting con alcune anticipazioni dei temi centrali che caratterizzeranno la nuova edizione della kermesse riminese: ecco a questo link tutti gli eventi e i video integrali degli incontri.



