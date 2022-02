Presentazione Mercedes 2022 Formula 1/ Streaming video tv: si svela la W13

PRESENTAZIONE MERCEDES 2022: GRANDE APPUNTAMENTO CON LA FORMULA 1!

La presentazione della Mercedes 2022 di Formula 1 sarà naturalmente il grande appuntamento di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, per tutti gli appassionati di automobilismo, che alle ore 10.00 di questa mattina seguiranno con la massima attenzione l’evento di presentazione della Mercedes W13, cioè la monoposto che avrà il compito di riconquistare il titolo iridato che l’anno scorso Lewis Hamilton ha visto sfuggire all’ultimo Gran Premio in favore di Max Verstappen e della Red Bull. La Mercedes vinse comunque il Mondiale Costruttori, ma adesso riparte la caccia all’ottavo titolo di campione del Mondo di Formula 1 per il pilota britannico, che dopo molti dubbi ha sciolto le riserve e sarà regolarmente in gara.

Video/ Presentazione Ferrari F1-75 2022: ecco la nuova rossa! Leclerc: "Bellissima"

La presentazione della Mercedes 2022 arriva dopo quelle di Red Bull e Ferrari e davvero a ridosso dei test di settimana prossima al Montmelò di Barcellona, dunque la curiosità è molto grande per scoprire anche la terza big, perché il 2022 segna per la Formula 1 una rivoluzione nel regolamento tecnico. Di certo la Mercedes (come le sue avversarie) non svelerà subito i suoi segreti, ma quando cambiano le regole la curiosità per le presentazioni delle monoposto di Formula 1 è ancora più grande del solito, dunque stamattina ci sarà da divertirsi.

Vettel: "Posso restare se Aston Martin cresce"/ "Con nuove monoposto forma migliore"

PRESENTAZIONE MERCEDES 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la presentazione della Mercedes 2022 di Formula 1 ci sarà l’appuntamento con la diretta streaming video a partire dalle ore 10.00 di stamattina, venerdì 18 febbraio, su tutte le piattaforme social della scuderia, sui suoi profili Facebook, Twitter e YouTube e sui canali della Mercedes-AMG. Un collegamento in diretta tv, previsto per le ore 10.30, verrà offerto anche da Sky Sport F1, il canale tematico al numero 207 della piattaforma satellitare.

PRESENTAZIONE MERCEDES 2022 FORMULA 1: IL CONTESTO

La presentazione della Mercedes 2022 quindi segnerà un momento da non perdere per gli appassionati di Formula 1. Il calendario è sempre più lungo, di conseguenza sono passati appena due mesi da quella incredibile giornata di metà dicembre ad Abu Dhabi, quando Max Verstappen vinse il Mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara, detronizzando Lewis Hamilton che adesso ci immaginiamo più affamato che mai e desiderosi di tornare alla conquista del Mondiale al volante della sua nuova Mercedes.

DIRETTA/ Presentazione Red Bull 2022 Formula 1: foto, ecco la nuova RB18

Si riparte con un nuovo regolamento: tutti si aspettavano che un eventuale assalto al dominio Mercedes sarebbe arrivato solo con questi cambiamenti tecnici, invece la Red Bull ha compiuto la grande impresa e adesso Stoccarda dovrà riprendersi la leadership cercando di fare meglio di tutti gli avversari con le nuove regole. Magari ci sarà anche l’aiuto di George Russell, che è arrivato in Mercedes con l’obiettivo di imparare dal suo mito Hamilton, ma se possibile anche di metterlo in difficoltà. Altro tema di sicuro interesse per la diretta della presentazione della Mercedes 2022 di Formula 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA