Presentazione Petronas Yamaha 2020/ Diretta streaming: sveliamo la moto di Quartararo

Si accenderà oggi, giovedi 6 febbraio 2020, la diretta della presentazione della nuova Petronas Yamaha 2020: a Sepang dunque alla vigilia dei primi test ufficiali per la Motogp si alzano i veli sulla nuova YZR di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e davvero siamo impazienti di conoscere i dettagli della nuova protagonista per la stagione 2020 del motomondiale. Il campione italiano, come soprattutto El Diablo sono stati dei veri protagonisti della passata stagione della Motogp, e certo entrambi puntano a fare bene con la scuderia satellite del Diapason. Non scordiamo poi che per il francese questa sarà una stagione di passaggio dalla Petronas alla Yamaha di fabbrica, con cui ha già ufficializzato un contatto nel 2021: sarà dunque una stagione dove sarà fondamentale consolidarsi prima di giocarsela tutta in compagnia di Maverick Vinales.

DIRETTA PRESENTAZIONE PETRONAS YAMAHA 2020: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire la diretta della presentazione della Petronas Yamaha 2020 in diretta tv, anche se certo il cane specializzato Sky Motogp e Sky sport 24 (disponibili sul satellite) faranno brevi capatine a Sepang. Sarà però possibile seguire lo svelamento della nuova YZR in diretta streaming video tramite i canali social della scuderia del diapason.

DIRETTA PRESENTAZIONE PETRONAS YAMAHA 2020: LE AMBIZIONI PER IL MOTOMONDIALE

In attesa che si alzino i veli sula nuova YZR di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, certo dobbiamo anche fare il punto sulle ambizioni che il team satellite nutre in vista del prossimo motomondiale, che come ricordato prima, avrà inizio solo domani, 7 febbraio a Sepang, con i primi test ufficiali. Per la squadra, entrata nella Motogp solo l’anno scorso, ecco che la priorità sarà rafforzasi e continuare sulla bella strada tracciata già nella passa stagione, puntando al massimo sul talento de El Diablo. Quartararo infatti è stato protagonista di un campionato davvero unico al suo esordio in classe regina: il francese poi premito “Rookie dell’anno”, ha chiuso la stagione con la quinta piazza nella classifica iridata con 192 punti e ben sette podi. A Quartararo, che pure spesso ha brillato pure nelle qualifiche del sabato, manca però la vittoria e certo sarà quello il primo obiettivo personale. Punterà invece a crescere Franco Morbidelli: il pilota italiano però parte dal decimo piazzamento della passata stagione e certo ha buoni margini di crescita e la nuova YZR lo aiuterà. Ora però dobbiamo ridare la parola al palco di Sepang, dove sta per iniziare la diretta della presentazione della Petronas Yamaha 2020: si alzano i veli!



