Presentazione Red Bull 2021 Formula 1/ Streaming video tv: oggi si svela la RB16B!

PRESENTAZIONE RED BULL 2021 FORMULA 1: LA NUOVA VETTURA DI VERSTAPPEN E PEREZ

Si accenderà solo oggi la diretta della presentazione della Redbull 2021, la prossima vettura di Max Verstappen e Sergio Perez per la prossima stagione del campionato di Formula 1, che ormai ci pare davvero vicina. Dopo dunque McLaren, Alpha Tauri e Alfa Romeo, è la scuderia dei tori a mettersi sotto ai riflettori per mostrare il loro ultimo gioiello, che ha già un nome, ovvero RB16B, che ovviamente siamo impazienti di ammirare. L’evento della cerimonia chiaramente sarà solo online, ma i fan della scuderia austriaca non devono temere di rimanere orfani dei loro beniamini: stando alle ultime indiscrezioni le prime foto della nuova monoposto di formula 1 saranno diramate attorno alle ore 12.00 italiane, mentre questa sera, dovrebbe essere disponibile sul sito ufficiale un evento online (a pagamento) a partire dalle ore 19.30, dove presenzieranno il team manager Horner e i piloti Verstappen e Perez, dove si parlerà della prossima stagione, come pure di quella appena passata.

DIRETTA PRESENTAZIONE RED BULL 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la presentazione della Red Bull Formula 1 2021 non sono state date indicazioni precise a proposito di una diretta streaming video dell’evento, ma sicuramente il team austriaco non mancherò di aggiornare gli appassionati tramite i propri profili social. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione Red bull 2021 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE REDBULL 2021 FORMULA 1: SI ALZANO I VELI SULLA VETTURA DI VERSTAPPEN E PEREZ

Siamo dunque davvero impazienti di assistere alla diretta della presentazione della Redbull 2021 per la prossima stagione della Formula 1: la scuderia austriaca, con una line up parzialmente rinnovata con l’ingresso di un pilota di grande talento come Sergio Perez, anche per quest’anno punta a fare suo il mondiale di F1 e dunque ci attendiamo vere scintille da parte della RB16B. Pure va detto, che in osservanza del parziale congelamento dello sviluppo imposto dalla Federazione anche per questa stagione 2021 del campionato del mondo, di fatto non possiamo attenderci grandi novità a livello tecnico: parecchie parti della precedente vettura verranno dunque riutilizzate anche quest’anno. Va poi detto che chiaramente dovremo attendere solo la prova della pista per poter comprendere davvero limiti e ambizioni della scuderia del Toro, che pure rimane tra le grandi favorite al titolo, con Mercedes ovviamente: il team ha dunque previsto un filming day già nei prossimo giorni, ma l’attesa è chiaramente per i prossimi test ufficiali della Formula 1 in programma in Bahrain dal 12 al 14 marzo.



