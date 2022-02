Presentazione Red Bull 2022 Formula 1/ Streaming video tv: si svela la RB18

DIRETTA PRESENTAZIONE RED BULL 2022: LA MONOPOSTO DI MAX VERSTAPPEN PER DIFENDERE IL TITOLO!

La presentazione della Red Bull 2022 di Formula 1 sarà naturalmente il grande appuntamento di oggi per tutti gli appassionati di automobilismo, che alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 febbraio 2022, seguiranno con la massima attenzione l’evento di presentazione della Red Bull RB18, cioè la monoposto con la quale Max Verstappen dovrà difendere il titolo di campione del Mondo di Formula 1, conquistato a dicembre ad Abu Dhabi al termine di una stagione che resterà nella storia.

La presentazione della Red Bull arriva prima di quelle di Ferrari e Mercedes, che saranno settimana prossima, dunque la curiosità è molto grande, anche perché il 2022 segna per la Formula 1 una rivoluzione nel regolamento tecnico. Di certo la Red Bull non svelerà i suoi segreti, ma quando cambiano le regole la curiosità per le presentazioni delle monoposto di Formula 1 è ancora più grande del solito, dunque oggi pomeriggio ci sarà da divertirsi.

DIRETTA PRESENTAZIONE RED BULL 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la presentazione della Red Bull 2022 di Formula 1 non sono state date indicazioni precise a proposito di una diretta streaming video dell’evento, ma sicuramente il team austriaco non mancherò di aggiornare gli appassionati tramite i propri profili social. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione Red Bull 2022 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE RED BULL 2022 FORMULA 1: IL CONTESTO

La presentazione della Red Bull 2022 quindi segnerà un primo momento da non perdere per gli appassionati di Formula 1. Il calendario è sempre più lungo, di conseguenza non sono passati nemmeno due mesi da quella incredibile giornata di metà dicembre ad Abu Dhabi, quando Max Verstappen vinse il Mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara, tra le polemiche per questo epilogo che comunque possiamo definire globalmente giusto, perché nella stagione probabilmente l’olandese aveva fatto un pro’ meglio del suo grande rivale Lewis Hamilton.

Adesso si riparte con un nuovo regolamento: tutti si aspettavano che un eventuale assalto al dominio Mercedes sarebbe arrivato solo con questi cambiamenti tecnici, invece la Red Bull ha compiuto la grande impresa, ponendo fine alla dittatura di Stoccarda “in anticipo”. Le ‘lattine’ adesso hanno il campione del Mondo in carica: saranno loro la vettura di riferimento? Questo lo scopriremo quando si andrà in pista, ma sicuramente la presentazione della Red Bull 2022 di Formula 1 sarà imperdibile oggi pomeriggio…



