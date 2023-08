PRESENTAZIONE ROBERTO MANCINI CT ARABIA SAUDITA/ Video streaming tv: un fatto curioso (28 agosto)

PRESENTAZIONE ROBERTO MANCINI CT ARABIA SAUDITA: IL FATTO CURIOSO

Il fatto curioso legato alla presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT dell’Arabia Saudita riguarda certamente il giorno del suo esordio come selezionatore dell’Italia: era la fine di maggio dell’anno 2018, e la prima panchina azzurra di Mancini era arrivata in un’amichevole contro l’Arabia Saudita. Dopo il breve interregno di Gigi Di Biagio, il Mancio aveva preso l’incarico che era stato di Giampiero Ventura; chiamato a ricostruire dal fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali, aveva battuto 2-1 la nazionale saudita in un match amichevole giocato a San Gallo. I gol dell’Italia erano stati realizzati da Mario Balotelli e Andrea Belotti; per quanto riguarda la formazione, Mancini si era affidato a un 4-3-3.

In porta Gigio Donnarumma; Bonucci e Alessio Romagnoli centrali difensivi con Zappacosta e Criscito terzini, poi un centrocampo comandato dalla regia di Jorginho e due mezzali che erano Florenzi e Lorenzo Pellegrini, tridente offensivo con Politano e Lorenzo Insigne laterali a supportare Balotelli. Nel secondo tempo, oltre a Belotti, si erano visti De Sciglio, Bonaventura, Cristante, Verdi e Federico Chiesa; un’Italia molto diversa dall’ultima che ha allenato nel corso delle qualificazioni agli Europei 2024, ora la sua eredità verrà raccolta da Luciano Spalletti mentre Mancini riparte dall’Arabia Saudita. (agg. di Claudio Franceschini)

PRESENTAZIONE ROBERTO MANCINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Salvo variazioni di palinsesto e novità dell’ultimo minuto, la diretta tv della presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT dell’Arabia Saudita non dovrebbe essere garantita: bisognerà anche stabilire se le immagini da Riyad saranno eventualmente mandate in onda all’estero in tempo reale, nel quale caso il canale generalista Sky Sport 24 (numero 200 del decoder, per gli abbonati) si potrebbe collegare per qualche estratto. Tecnicamente non sarà prevista nemmeno una diretta streaming video per seguire la conferenza stampa, anche se lo stesso Sky Sport 24 è fruibile dai clienti tramite l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRESENTAZIONE ROBERTO MANCINI CT ARABIA SAUDITA

La presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT dell’Arabia Saudita sarà in diretta da Riyad, alle ore 16:00 italiane di lunedì 28 agosto: sarà un hotel della capitale saudita a ospitare l’evento, alla presenza del presidente federale Yasser Al Misehal che farà da anfitrione. L’attesa è dunque finita, e forse potremo sapere qualcosa in più circa le dimissioni improvvise di Mancini alla nostra federcalcio: l’ormai ex Commissario Tecnico ha già detto la sua accusando i vertici della federazione di essere venuti meno a certi patti – soprattutto nella modifica radicale del suo staff – ma il fatto che poco dopo abbia accettato l’offerta dell’Arabia Saudita pone ovviamente il tutto sotto una luce diversa.

Sia come sia, Mancini è pronto a una nuova esperienza all’estero: in carriera ne ha già avute, la migliore delle quali ovviamente al Manchester City portato a vincere Premier League e FA Cup, adesso questa sfida è intrigante perché si tratta di portare una nazionale che ha già avuto qualche buon risultato in una nuova era. Nel parlare della diretta della presentazione di Mancini come CT dell’Arabia Saudita è ovviamente inevitabile fare un pensiero a quello che sta succedendo nella Saudi League: chiaramente i due argomenti sono strettamente correlati, ma basterà quello che stiamo vedendo per dare lustro al calcio nel Paese?

PRESENTAZIONE ROBERTO MANCINI CT ARABIA SAUDITA: IL NUOVO INIZIO

Avremo quindi tra poco la presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT dell’Arabia Saudita. Lo jesino succede a Hervé Renard, che all’ultimo Mondiale in Qatar ha clamorosamente battuto l’Argentina ma poi è stato comunque eliminato al primo turno; dicevamo che l’Arabia Saudita qualche risultato interessante lo ha centrato, nel 1994 infatti aveva raggiunto gli ottavi di Coppa del Mondo e messo anche paura alla Svezia. Non è certamente una nazionale priva di esperienza, ma altrettanto pacificamente non si può dire che faccia parte dell’élite del calcio mondiale.

La scelta di Mancini serve per provare a salire di livello, i soldi alla federazione non mancano e questo appunto lo abbiamo visto. Il continuo arrivo nel Paese di calciatori anche a carriera appena iniziata (Gabri Veiga), o che comunque avrebbero potuto dire ancora molto in Europa, al momento rappresenta un’occasione per il Vecchio Continente (risanamento dei conti, rivoluzione nelle rose delle squadre) e non un problema, altre nazioni in passato ci avevano provato (Cina) e le cose non erano andate bene. Ora però aspettiamo la presentazione di Mancini come nuovo CT dell’Arabia Saudita…











