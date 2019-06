Presentazione Sarri Juventus/ Diretta streaming video tv: conferenza stampa

PRESENTAZIONE DI MAURIZIO SARRI, NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS

La presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus ha finalmente una data: avverrà giovedì 20 giugno alle ore 11:00, naturalmente presso l’Allianz Stadium. Quasi un mese per definire il nome del nuovo tecnico, poi subito le prime parole bianconere: la società campione d’Italia adesso ha fretta di dare un volto e una definizione alla stagione 2019-2020. Intanto il primo mistero è stato risolto: Maurizio Sarri è il sostituto di Massimiliano Allegri, che ha lasciato la Juventus dopo cinque stagioni e 11 trofei, ma anche due finali di Champions League. Fare meglio sarà sinceramente complicato: la prima cosa che l’ex allenatore di Napoli e Chelsea dovrà dimostrare sarà proprio questo, ovvero la capacità di ereditare un ruolo forte e che inevitabilmente porta pressioni diverse. La Juventus ha scelto lui: probabile che oggi non sapremo se effettivamente ci siano state trattative concrete con Pep Guardiola, la sensazione è che la società lo abbia trattato fino alla fine provando a strapparlo al Manchester City senza tuttavia riuscire a condurre in porto l’operazione. Sarri può rappresentare un giusto compromesso: il gioco espresso lo abbiamo visto nel triennio di Napoli, tutto il resto (la tuta in panchina, i filtri di sigaretta masticati nervosamente, le espressioni colorite) possono essere secondarie nel momento in cui dovessero arrivare le vittorie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DI SARRI

La diretta tv della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus sarà trasmessa dal canale Juventus TV, disponibile solo agli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguire ampi stralci della conferenza stampa anche sul canale generale Sky Sport 24. Per quanto riguarda la mobilità, attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete usufruire anche del servizio di diretta streaming video selezionando il canale 200.

SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: LA CONFERENZA STAMPA

Dunque Maurizio Sarri viene presentato come nuovo allenatore della Juventus: è quasi ironico che la società bianconera abbia scelto di affidarsi al tecnico che più di ogni altro le ha dato filo da torcere nella corsa allo scudetto, e che lo aveva quasi vinto nel 2018. Il tecnico toscano riparte da quella stagione, nella quale ha portato un Napoli spettacolare a 91 punti (record assoluto in Serie A) e ad un passo dal sogno, permettendosi di espugnare l’Allianz Stadium in una partita che in quel momento era decisiva. Ai tifosi partenopei la firma non è andata giù: le reazioni del web sono state ancora “peggio” di quelle che nel 2016 avevano accompagnato il trasferimento di Gonzalo Higuain seguendo la stessa tratta. Del resto però nemmeno i sostenitori della Juventus l’hanno presa benissimo: al netto del passato di Sarri, prevale forse la frustrazione per non essere riusciti a mettere le mani su Pep Guardiola. Adesso, l’allenatore che poco tempo fa ha vinto l’Europa League dovrà dimostrare di poter essere efficace in Champions League: è questo il principale obiettivo della Juventus ed è soprattutto lì che il nuovo allenatore si dovrà confrontare, anche se lo stesso campionato con il ritorno di Antonio Conte e un Carlo Ancelotti al secondo anno sulla panchina del Napoli promette spettacolo, certamente maggiore rispetto a quello dello scorso anno. Per il resto, staremo a vedere…



