Presentazione Suzuki 2020/ Diretta streaming, sveliamo la moto di Rins e Mir (Motogp)

La diretta della presentazione della Suzuki 2020 si accenderà oggi, giovedi 6 febbraio 2020 a Sepang e solo tra poco si alzeranno i veli sulla nuova moto di Alex Rins e Joan Mir per la stagione Motogp 2020 che sta per aprirsi. Ecco dunque che oggi vedremo per la prima volta con i colori ufficiali (dopo averla adocchiata nei test dei collaudatori che sono terminati solo pochi giorni fa sempre in Malesia), il nuovo gioiello del team nipponico, pronto a ripetersi dopo la bella stagione occorsa nel 2019 nella classe regina. Oltre allo svelamento poi oggi durante la diretta della presentazione della Suzuki 2020, sarà pure la bella occasione per apprendere dell’ufficialità del rinnovo di contratto tra Rins e il team fino al 2022, di cui però si parla da tempo.

DIRETTA PRESENTAZIONE SUZUKI 2020: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire la diretta della presentazione della Suzuki 2020 in diretta tv, anche se certo il cane specializzato Sky Motogp e Sky sport 24 (disponibili sul satellite) faranno brevi capatine a Sepang. Sarà però possibile seguire lo svelamento della nuova moto in diretta streaming video tramite i canali social della scuderia giapponese.

DIRETTA PRESENTAZIONE SUZUKI 2020: LE AMBIZIONI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Certo la diretta della presentazione della Suzuki 2020 e tra gli eventi più attesi per gli appassionai della Motogp che certo non vedono l’ora di ammirare la nuova moto di Mir e Rins, in attesa di vederla correre in pista sempre a Sepang domani, per i primi test ufficiali. Ricordiamo infatti bene dei grandi risultati raccolti dal team giapponese della passata stagione del motomondiale e dunque ci attendiamo ambizioni stellari e scintille per il campionato di Motogp che sta per accendersi. Ecco infatti che Alex Rins parte quest’anno consapevole di poter fare meraviglie, come occorso l’anno scorso, dove ottenne il quarto posto nella classifica iridata con be 205 e pure due vittorie ( e tre podi) in sella alla Suzuki. Non era stato però così fortunato il compagno di squadra Joan Mir, solo 12^ con ben 5 out tra ritiri e infortuni. Pure però lo spagnolo di Palma de Maiorca ha buone sensazione per l’anno che verrà. In attesa di scoprire dove i due potranno arrivare, dobbiamo tornare a Sepang perché la diretta della presentazione della Suzuki 2020 sta per cominciare!



