Presentazione Yamaha MotoGp 2021/ Streaming video diretta tv: la nuova moto

Oggi lunedì 15 febbraio è il giorno della presentazione della Yamaha MotoGp 2021, la nuova moto della Casa giapponese che gareggerà nel Motomondiale con i piloti Maverick Vinales e Fabio Quartararo: in epoca Covid questo genere di eventi non è più lo stesso che in passato, ma la curiosità attorno alla presentazione della Yamaha MotoGp 2021 è notevole per molti motivi. Innanzitutto, per la prima volta dopo moltissimi anni non sarà protagonista dell’evento Valentino Rossi, che è passato al team Petronas scambiandosi di posto con il giovane francese Fabio Quartararo. La decisione fu presa addirittura prima dell’inizio del Mondiale dell’anno scorso, che in realtà poi è stato deludente sia per Quartararo sia per Maverick Vinales. La Yamaha ufficiale dunque avrà a disposizione una coppia potenzialmente fortissima, ma che dovrà mettersi alle spalle la delusione del 2020 per provare a dare l’assalto al titolo iridato clamorosamente vinto da Joan Mir e della Suzuki.

PRESENTAZIONE YAMAHA MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Yamaha MotoGp 2021 sarà offerta questa mattina, lunedì 15 febbraio alle ore 10.30, tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della Casa giapponese, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire l’evento in cui Yamaha svelerà le moto e presenterà i piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale MotoGP. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà la presentazione Yamaha 2021 con grande attenzione.

PRESENTAZIONE YAMAHA MOTOGP 2021: IL CONTESTO

Verso la presentazione della Yamaha MotoGp 2021, dobbiamo dire che la situazione della Casa giapponese è davvero particolare. Abbiamo parlato di 2020 deludente: va detto che comunque la Yamaha è stata la Casa più vincente nella passata stagione, ma gran parte del merito è stato del team Petronas e al di là dei numeri pesa la grande occasione sprecata. Lo sa benissimo Fabio Quartararo, che aveva debuttato con una doppietta di vittorie consecutive a Jerez ma nel resto dell’anno ha deluso molto, dimostrando di non essere per ora all’altezza di lottare per il titolo iridato nonostante un grande talento. L’arrivo nel team Yamaha ufficiale però lo obbligherà ad alzare l’asticella e lo stesso discorso vale ovviamente per Maverick Vinales, assai deludente nel 2020 a parte il lampo di una sola vittoria nel contesto però di una stagione molto grigia, nella quale è stato molto spesso battuto dai piloti privati, cioè lo stesso Quartararo e nella seconda parte del Mondiale soprattutto Franco Morbidelli.



