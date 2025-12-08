È il giorno del Presepe di Natale 2025: quando e come è nata la tradizione secolare e i consigli per realizzarlo al meglio in modo domestico

Nel giorno in cui tradizionalmente si aprono (almeno, figurativamente) le festività natalizie, molti saranno alla ricerca di curiosità e consigli per realizzare al meglio il Presepe di Natale 2025 con un appuntamento che per moltissimi è fisso ogni 8 del mese di dicembre, talvolta associato anche alla realizzazione dell’Albero che illuminerà i nostri salotti per le prossime settimane: una tradizione – quella del Presepe di Natale – antichissima e che oggi è diventata anche un momento di unione in famiglia e (soprattutto) di riflessione sul senso profondo delle festività.

Partendo proprio dalla storia del Presepe di Natale, la primissima cosa da mettere in chiaro è che la rappresentazione figurativa che conosciamo oggi ha avuto origine nella prima metà del 1200: prima di allora il presepe era inteso come qualsiasi raffigurazione pittorica della natalità di Cristo, con il primissimo esempio che risale addirittura al terzo secolo; mentre fu – nientemeno – che San Francesco d’Assisi a creare il primo Presepe di Natale in tre dimensioni, con delle arcaiche versioni delle attuali statuette.

Grazie a San Francesco prese progressivamente piede la tradizione di realizzare il Presepe di Natale all’interno delle Chiese cittadine e solamente attorno al ‘500 iniziò a diffondersi anche all’interno delle abitazioni: fu proprio in quel secolo che il Presepe di Natale iniziò a diffondersi a Napoli, poi diventata una sorta di “capitale” mondiale del presepe moderno, ben testimoniata dalla famosissima via San Gregorio Armeno che ancora oggi ospita le secolari botteghe dei mastri presepai.

Come e quando fare il Presepe di Natale 2025: i migliori consigli per realizzare la natività all’interno della nostra abitazione

Chiusa la parentesi storica sul Presepe di Natale, possiamo ora passare a quelli che sono i migliori consigli per realizzarlo rispettando la tradizione e – al contempo – strizzando l’occhio al presente: la primissima cosa da mettere in chiaro è che (ovviamente) il fulcro del Presepe dev’essere la natività di Cristo, con le statuette che rappresentano Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello al centro della scena, affiancate dalla culla che dovrà rigorosamente restare vuota fino alla mattina del 25 dicembre.

Attorno alla natività tutto ciò che possiamo aggiungere al nostro Presepe di Natale è letteralmente a nostra indiscrezione: su questo fronte si sono creati nel tempo due diversi schieramenti tra chi cerca di perseguire una sorta di veridicità storica preferendo statuette che rappresentano i mestieri diffusi all’epoca della natività, realizzando articolati paesaggi e veri e propri villaggi e chi – dall’altra parte – preferisce ascrivere la natalità all’epoca moderna, aggiungendo anche statuette che non sono storicamente accurate.