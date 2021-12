Presepe vivente Agliate 2021/ Diretta video streaming: “Come Giuseppe guardiamo Gesù”

DIRETTA PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2021: UNA TRADIZIONE INIZIATA NEL 1977

Il presepe vivente di Agliate 2021 si svolge quest’oggi, domenica 26 dicembre 2021, e sarà possibile seguirlo tanto online quanto dal vivo, ovviamente in ottemperanza alle misure anti-Covid vigenti in questo periodo. L’appuntamento prenderà il via alle 15 nella piccola frazione di Carate Brianza e sarà disponibile la diretta streaming dell’evento su questa pagina grazie all’omonimo canale YouTube “Presepe Agliate”. Il presepe vivente si svolge alle spalle della basilica di Agliate sin dal lontano 1977, quando l’iniziativa fu ideata da un novero di giovani appartenenti a Comunione e Liberazione, che ogni anno si impegnano nella realizzazione di questo evento, unitamente ai gruppi parrocchiali di Agliate e Costa Lambro.

Nel presentare l’edizione 2021, gli organizzatori hanno dichiarato: “Ritorna il presepe vivente ed è tradizione che si consolida e che ci richiama al Mistero del Natale. Dio si è fatto carne, è diventato uno di noi per aiutarci a vivere non da uomini sfiduciati e rassegnati ma certi di una Presenza che ci accompagna ogni giorno, instancabilmente ogni giorno della vita, ogni anno, sempre”.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2021

PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2021, DIRETTA VIDEO STREAMING: “DEDICATO A SAN GIUSEPPE”

Sul sito internet ufficiale del presepe vivente Agliate 2021, si legge inoltre che il 2021 è l’anno che Papa Francesco ha voluto dedicare a San Giuseppe, che sempre ha fiducia nel Signore e che ci chiede di essere come lui. “Ha fiducia quando deve prendere in moglie Maria, ha fiducia quando deve fuggire con Gesù appena nato e quando, da padre putativo, deve educare suo figlio che è Figlio di Dio e Dio stesso, nella bottega di falegnameria… Per questo il Presepe è dedicato a Lui, a Lui che è figura legata alla paternità, al suo ruolo nella sacra famiglia, al suo sguardo verso Gesù, sguardo che anche noi vogliamo imparare per stupirci sempre del prodigio che è questo Gesù che mai si stanca di noi uomini e che sempre, nel Natale, ci viene incontro per ridarci il senso della vita. Guardare a Gesù ed essere guardati da Gesù…”.

Vengono quindi menzionate le parole autorevoli su San Giuseppe dette da Papa Francesco nella lettera “Patris corde” (con cuore di Padre): “San Giuseppe ci ha fatto comprendere l’importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano pazienza e infondono speranza. Proprio lui è l’uomo che passa inosservato, ma ha espresso la sua paternità nell’aver fatto della sua vita un’oblazione di sé nell’amore posto a servizio del Messia. Giuseppe è padre nell’obbedienza a Dio: con il suo ‘fiat’ salva Maria e Gesù e insegna a suo figlio a fare la volontà del Padre […]. Il mondo ha bisogno di padri e San Giuseppe ci indica come esserlo”.

