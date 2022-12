Presepe vivente Agliate 2022/ Diretta streaming video “Come un seme nella terra”

Il presepe vivente di Agliate 2022 va in scena oggi, lunedì 26 dicembre 2022, giorno di Santo Stefano. Dopo le ultime due annate, caratterizzate dalle restrizioni dettate dalla pandemia di Coronavirus in Italia, l’evento riabbraccia la normalità. Se sarà confermato quanto avvenuto nelle edizioni 2020 e 2021, sarà possibile assistervi anche in diretta streaming, attraverso il canale YouTube dedicato oppure mediante il portale telematico ufficiale (www.presepeagliate.it).

PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2021/ Diretta video streaming: "Dio si è fatto carne"

Nel presentare la nuova edizione della rappresentazione della Natività nella frazione di Carate Brianza, intanto, gli organizzatori hanno asserito: “Il presepe vivente di Agliate, giunto alla 47esima edizione, vuole annunciare con gratitudine che il Signore si è fatto a noi vicino; un amico, un incontro con una umanità rinnovata carica di salvezza e speranza per la nostra vita. Anche quest’anno, il presepe ha inizio nel piazzale antistante la basilica dei Santi Pietro e Paolo”.

PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2020/ Diretta video streaming: la tradizione di Santo Stefano

PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2022, INFO DIRETTA VIDEO STREAMING: DEDICA A MONSIGNOR LUIGI GIUSSANI

Sul sito internet ufficiale del presepe vivente Agliate 2022 si dà spazio ad alcune anticipazioni: nella prima scena si ricorderà monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, del quale si celebra il centenario della nascita. In piazza San Pietro Papa Francesco il 15 ottobre, rivolgendosi ai membri di CL, lo ha ricordato con particolare affetto.

L’attore e regista Andrea Carabelli ha scritto e ideato la prima scena ispirandosi a ciò che don Giussani disse a Betlemme nel suo viaggio in Terra Santa nel settembre del 1986: “Il Signore è entrato nel mondo come un seme dentro la terra… È accaduto qualcosa di irresistibile: un seme vivo che prorompe nella terra… Dapprima in modo apparentemente insensibile, ma poi, dopo duemila anni, ne siamo investiti umanamente, ragionevolmente, affettivamente e trasformati da esso innanzitutto nella mentalità…. Un modo di pensare e di sentire diverso… Un modo di sentire e pensare più umano… E si comincia a capire che la rivelazione cristiana è una persona. Un figlio di un pover’uomo e di una ragazzina di provincia…. È il metodo di Dio… Dal niente, dal nulla nasce per ogni uomo la possibilità della salvezza“.

Vipponi statuine del Presepe/ Scoppia la polemica su Sonia Lorenzini e...

Il Natale, hanno aggiunto gli organizzatori del presepe vivente di Agliate 2022, è “Dio che si rivela a noi e in ognuno di noi vuole costruire la sua dimora. E il presepe vuole farci memoria di questo: le parole di don Giussani ci accompagneranno nel nostro cammino fino alla grotta attraverso i vari quadri. L’Annunciazione e la visita della Vergine a Santa Elisabetta, Erode e la strage degli innocenti, il Censimento, i mestieri della tradizione, i pastori con le greggi, i Re Magi a cavallo per giungere alla grotta della Natività e ritrovare lo stupore e, grati, inginocchiarci davanti al Bambino”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA