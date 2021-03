Preservativo ingoiato durante ses*o orale/ Tosse, febbre e muco: i sintomi…

Una ragazza è finita in ospedale dopo aver ingoiato un preservativo. La paziente, una giovane donna di 27 anni, aveva praticato del sesso orale al suo partner e durante l’atto ha appunto ingerito inavvertitamente il profilattico. Inizialmente aveva deciso di ignorare la cosa, sperando che l’intestino avrebbe poi espulso lo stesso preservativo, ma dopo qualche giorno le sue condizioni fisiche sono iniziate a peggiorare, fino ad arrivare al ricovero ospedaliero.

Una lunga agonia quella della 27enne visto che per praticamente sei mesi ha avuto tosse, febbre e muco denso persistente. Il problema principale è che la ragazza ha sempre tenuto nascosto quanto accaduto, di conseguenza non era mai stata curata in maniera specifica; e così che quattro mesi prima del ricovero le erano stati prescritti degli antibiotici e dei trattamenti anti-tubercolosi, che però non avevano avuto alcun impatto sui suoi sintomi, ovviamente, come si legge sulla National Library of Medicine.

PRESERVATIVO INGOIATO DURANTE SESSO ORALE: LA GIOVANE STA MEGLIO MA…

Dopo aver raccontato la verità, il preservativo inalato dopo un rapporto orale, la giovane donna è stata sottoposta a dei test clinici specifici che hanno fatto emergere la negatività alla tubercolosi. Da una radiografia al torace è invece stata scoperta una lesione presso il lobo superiore destro dei polmoni, una sorta di “borsa rovesciata”, che era appunto il profilattico. La donna è stata quindi operata e l’oggetto è stato rimosso e analizzato. Appena visto il corpo estraneo i dottori hanno immediatamente capito di cosa si trattasse e la paziente assieme al marito sono stati interrogati sulla questione. La donna aveva ingoiato il preservativo durante un rapporto orale, e quando accaduto aveva accusato una violenta tosse. La ragazza sta ora meglio e si sta lentamente riprendendo ma non è da escludere un nuovo intervento per rimuovere eventuali altri frammenti rimasti nei polmoni. Il team medico ha definito il caso un episodio davvero unico.

