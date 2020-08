Presidente de Sousa soccorre donne ribaltate in canoa/ Video salvataggio: si tuffa e…

Incredibile gesto eroico, quello messo in atto dal presidente del Portogallo, Rebelo de Sousa, che di fronte alla visione di due giovani bagnanti in difficoltà non ci ha pensato due volte prima di tuffarsi in acque e metterle in salvo. E’ accaduto ad Alvor, in Algarve, dove il presidente portoghese era in vacanza e dove al massimo avrebbe dovuto concedere qualche intervista. Ed invece, nonostante i suoi 71 anni è entrato prontamente in azione dopo aver visto le due ragazze in difficoltà, finite in acqua dopo essersi ribaltate in canoa. Il gesto eroico è stato ripreso dalle telecamere ed il video ha fatto inevitabilmente il giro del mondo diventando virale. La presenza di De Sousa, come riporta Il Fatto Quotidiano, è legata alla promozione del turismo in una zona – quella di Algarve – particolarmente colpita dagli effetti della pandemia da Coronavirus. Dopo aver finito di parlare con dei giornalisti, dando uno sguardo alle splendide acque del posto si sarebbe però accorto di due ragazze in difficoltà. Da qui la decisione di tuffarsi e raggiungerle a nuoto per prestare loro soccorso.

SI RIBALTANO IN CANOA: PRESIDENTE PORTOGALLO SI TUFFA PER SOCCORRERLE

Dopo aver raggiunto le due bagnanti a nuovo, il presidente del Portogallo, Rebelo De Sousa, ha atteso l’arrivo del bagnino sincerandosi delle loro condizioni di salute. “Si erano capovolte, la loro canoa aveva imbarcato molta acqua non riuscivano a rimettersi in assetto né riuscivano a salire, o nuotare per via della corrente”, ha poi spiegato ai giornalisti che nel frattempo lo attendevano sul bagnasciuga dopo aver filmato il salvataggio. Il presidente portoghese non è nuovo a “paparazzate” dalle quali trapela tutta la sua normalità. Era lo scorso maggio quando una sua foto fece il gito del mondo. In quella circostanza, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa indossava pullover blu, calzoncini turchese ed ovviamente la mascherina ed era in fila al supermercato mentre attendeva paziente il suo turno, rispettando correttamente le distanze di sicurezza. Tutto nella norma sebbene il protagonista dello scatto fosse proprio il presidente del Paese, immortalato in un ipermercato di Cascais, nei pressi della capitale Lisbona e prontamente diventato virale su Twitter.

