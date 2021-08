Presidente del Ruanda infuriato: “Basta mediocrità!”/ Il suo Arsenal ha perso

Paul Kagame è il presidente del Ruanda, ma è anche un fedelissimo tifoso della Arsenal e lo ha dimostrato pubblicamente ieri, quando si è infuriato per la sconfitta maturata contro il neo-promosso Brentford in Premier League: “Basta mediocrità, non ci sono scuse”, ha detto su Twitter. Lo sfogo ha fatto il giro del web.

L’esordio dell’Arsenal nel campionato 21/22 di Premier League è stato amaro. Alla prima della massima categoria inglese, la squadra di Mikel Arteta ha incassato un ko contro il Brentford, tornato ai vertici del calcio dopo ben settantaquattro anni. Un netto 2-0, che inevitabilmente ha generato una pioggia di critiche nei confronti dei Gunners. Anche da un tifoso speciale.

Presidente del Ruanda infuriato: “Basta mediocrità!”. Arsenal da rivedere

Una nottataccia per Paul Kagame. Il presidente del Ruanda si è infuriato per la sconfitta del suo Arsenal alla prima giornata di Premier League e non ha esitato a mostrare il proprio disappunto su Twitter: “Basta mediocrità, non dobbiamo più accettare scuse”. Questo l’appello a tutti i tifosi dei Gunners. Il ko non è andato proprio giù al politico, al quale anche molti altri supporters inglesi hanno dato man forte. “Una squadra deve essere costruita con l’obiettivo di vincere, vincere, vincere. E quindi quando perde, non deve essere qualcosa di prevedibile”. Il numero uno del paese africano, inoltre, ha ammesso di essere a conoscenza di chi sia il colpevole, ma non ha voluto fare nomi.

La società, ad ogni modo, sembrerebbe essere la diretta interessata. “I tifosi dell’Arsenal non meritano di doversi abituare a queste cose. NO!!! Da troppo tempo il cambiamento non arriva! Sono decenni che questo andamento altalenante si trascina. Non possiamo avere un progetto che funzioni?”, ha scritto Paul Kagame in un altro tweet. Le critiche, in particolare, si riferiscono alle mosse messe in atto sul mercato in entrata, che il presidente del Ruanda ritiene errate. C’è da dire, comunque, che è ancora presto per dare valutazioni. Ieri la squadra di Mikel Arteta era monca di diverse pedine. Nelle prossime giornate avrà modo di rifarsi e di tornare a regalare un sorriso al suo più grande tifoso.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose….it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021





