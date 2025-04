Arrivano aggiornamenti positivi per quanto riguarda le condizioni fisiche del presidente della repubblica italiana, Sergio Mattarella, da ieri sera ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento al cuore programmato da tempo.

Il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, si è collegato dal nosocomio con l’inviato Paolo Scarlatta, che ha spiegato in diretta tv: “Quello al presidente Sergio Mattarella è stato un intervento tenuto riservato dal Quirinale fino alla giornata di ieri, una giornata che è stata di regolare lavoro per il presidente visto che che ha incontrato anche il presidente del Montenegro”.

E ancora: “Un intervento che prevede l’inserimento di un pacemaker di pochi millimetri, per stabilizzare i battiti cardiaci, un intervento che dovrebbe essere durato al massimo un’ora, con un decorso molto rapido, quindi le dimissioni potrebbero arrivare già domani”.

SERGIO MATTARELLA, SVEGLIO E VIGILE NEL REPARTO DI CARDIOLOGIA

Il ricovero del capo di stato, come precisato dallo stesso Scarlatta, è giunto un po’ a sorpresa nella serata di ieri, martedì 15 aprile 2025, e dopo aver completato i suoi impegni il presidente italiano è entrato nel nosocomio, finendo quindi in sala operatoria attorno alle ore 20:00 di ieri.

Una volta conclusasi l’operazione chirurgica con esito positivo lo stesso Mattarella è stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte che viene definita tranquilla dal Quirinale, come fa sapere TgCom24.it.

Il nostro capo di stato sta bene, non ha alcun sintomo e le sue condizioni cliniche dopo l’intervento vengono ritenute stabili.

Viene inoltre specificato che il presidente ha letto i giornali sul suo tablet, un iPad, già questa mattina, chiaro indizio di come lo stesso sia sveglio, vigile e cosciente, e abbia già iniziato la sua riabilitazione.

SERGIO MATTARELLA, QUANDO SARA’ DIMESSO?

Per l’inviato di Mattino Cinque News potrebbe essere già dimesso nella giornata di domani, giovedì 17 aprile 2025, anche se non è da escludere un monitoraggio di 48 ore, quindi con il presidente che potrebbe lasciare l’ospedale venerdì 18 aprile, in tempo per il weekend pasquale.

Moltissime le manifestazioni di affetto giunte all’indirizzo di Sergio Mattarella in queste ore, a cominciare da quelle del presidente del senato, Ignazio La Russa, che si è detto sollevato nell’apprendere le notizie in arrivo dal Santo Spirito di Roma e di essere mentalmente vicino al capo dello stato.

Anche il ministro degli esteri e vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani, ha avuto parole d’affetto nei confronti del presidente della repubblica, augurando allo stesso una pronta guarigione, operativo al lavoro già nei prossimi giorni.

Infine gli auguri di Cesare Parodi, il numero uno dell’Anm, l’associazione nazionale dei magistrati, che ha definito il capo dello stato italiano come “un punto di riferimento incredibile”. A vigilare sullo stato di salute del presidente vi è il professor Salvo Madonia, considerato il medico personale dello stesso, sempre con lui durante le trasferte.