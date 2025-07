Entrate da record per il fisco nel 2024, 42,8 miliardi sopra alle aspettative per effetto della lotta all'evasione e aumento della pressione fiscale

La pressione fiscale in Italia ha raggiunto livelli da record arrivando al 42,6% del Pil nel 2024. Come conseguenza di questo aumento, dovuto secondo gli analisti principalmente alle misure anti evasione messe in campo dal governo a partire dal 2023, il Fisco ha incassato 42,8 miliardi in più rispetto alle previsioni. Il quotidiano La Stampa ha pubblicato un dossier dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani della Cattolica, nel quale viene evidenziato come il fenomeno, in crescita da due anni, abbia portato ad entrate sempre maggiori, che stanno continuando anche nei primi mesi del 2025.

UCIMU: i dati del 2024 sul mercato delle macchine utensili/ "Produzione e ordini in calo, cresce l'export"

In passato invece, l’andamento era stato altalenante, tra cali e aumenti, soprattutto in concomitanza dell’approvazione di nuove tasse come ad esempio quella straordinaria per l’Europa nel 1997, finalizzata a raggiungere l’obiettivo stabilito dal Trattato di Maastricht, ma anche ribassi sotto i limiti del deficit, come nel 2005 quando era al 38,9%. Questo fino all’ultimo biennio che sembra aver segnato una crescita costante della percentuale, con introiti sopra alle aspettative da tutti i settori di imposta.

Arriva il sostegno al reddito da 950 euro al mese

Pressione fiscale al 42,6%, entrate superiori alle previsioni per il fisco per effetto della lotta all’evasione

Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, ha commentato a La Stampa i risultati del dossier sulla pressione fiscale, specificando quali sono stati i settori che hanno maggiormente contribuito alle entrate nel 2024. Sia le imposte principali come Irpef, Irap, Ires, ma soprattutto quelle derivate dalla lotta all’evasione che hanno portato nelle casse del fisco 5 miliardi. Altri 13,8 miliardi in più invece arrivano dalle ritenute sulle rendite finanziarie, poi dall’imposta di bollo sui conti deposito e dall’imposta sui capitali che hanno garantito introiti pari a 11,5 miliardi. Ad influire positivamente è stata anche la nuova legge sugli affitti brevi che ha aumentato l’aliquota portando a versamenti tramite piattaforma pari a un miliardo solo nel 2024.

Bonus bollette 2025/ Primi sconti in arrivo: le regole da conoscere

Tra questi numeri però, spicca un dato particolare, come conferma Cottarelli definendolo “Un mistero”, si tratta di 18 miliardi dei quali non si capisce la provenienza. L’ipotesi è che si possa trattare dell‘effetto di flussi di pagamento regolari, aumentati dopo l’obbligo di fatturazione elettronica e per la maggiore diffusione di pagamenti con bancomat che richiedono regolare ricevuta. Ma il punto che il direttore sottolinea, è quello della destinazione finale di questi soldi extra, e spiega: “Il governo dovrebbe utilizzare queste maggiori entrate, ben più alte del previsto,

per tagliare l’Irpef“.