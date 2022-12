Prestazione occasionale 2023/ Le regole da seguire per evitare penali

Anche la prestazione occasionale potrà esser usufruita nel 2023. Si tratta di un modo per dichiarare (senza evadere il Fisco) i guadagni, seppur minori. Inoltre, in questo modo il lavoratore che presta servizio occasionale, potrà farlo senza aprire la partita IVA.

Ma il lavoro occasionale non è un escamotage per non aprire una posizione fiscale (ad esempio con P.IVA). Si tratta di una soluzione statale per dare la possibilità a chi in un anno, compie dei lavori extra e di poterli dichiarare al Fisco senza commettere alcun reato penale. Ma come funziona nello specifico?

Prestazione occasionale 2023: come farla?

Anche la prestazione occasionale del 2023 seguirà le stesse regole vigenti di sempre, esser suddivisa in due tipologie di attività, ognuna delle quali con una propria peculiarità ed importanza. Ecco nello specifico, di cosa parliamo:

Prestazione di lavoro autonomo occasionale: è quell’attività intellettuale, che per essere esercitata non necessita di iscrizione all’albo oppure in altri elenchi professionali. La natura potrebbe essere di scrittura, procacciatore d’affari, o qualsiasi professione a carattere intellettuale. Prestazione occasionale: si tratta di un’attività in un certo senso, subordinata a qualcun altro. Immaginiamo una ragazza universitaria per ripagarsi parte dei suoi studi o corsi di formazione, presta il servizio di baby sitter o badante, a cui sottostà a degli ordini ben precisi da parte del suo “datore di lavoro”.

Questa è la differenza che c’è quando si parla di lavoro occasionale, con ovviamente annessa ricevuta fiscale, da non confondere con la reintroduzione dei voucher di lavoro.

Per poter sfruttare la prestazione occasionale del 2023, è indispensabile soddisfare questi requisiti:

L’attività non deve essere svolta in modo professionale; L’attività deve essere puramente occasionale, quindi del tutto saltuaria (come indica la natura della ricevuta fiscale di tale prestazione); Non deve esserci nessun tipo di coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).

