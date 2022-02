PRESTITI/ Prestitimag.it: “Aumento delle richieste da parte delle famiglie italiane”

L’aumento di richieste inerenti ai prestiti personali e finalizzati, hanno dato modo alle banche e alle società finanziarie, di credere che le famiglie italiane hanno ricominciato ad avere fiducia sulla instabilità che si era creata durante la pandemia.

In questi ultimi mesi infatti, spiega il blog di prestiti personali, Prestitimag, il mercato dei finanziamenti ha subito una risalita grazie alle richieste provenienti dalle famiglie italiane per i più disparati modi. Di seguito vedremo un po’ di analisi a confronto.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1,11%, Bper a -3,98% (17 febbraio 2022)

Finanziamenti in aumento: i dati secondo il Barometro del Credito alle Famiglie

Una recente analisi del Barometro del Credito alle Famiglie (la cui fonte è EURISC, ovvero il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF), dimostra un aumento di domande di finanziamenti da parte delle famiglie italiane e da parte di giovani single under 35.

BONUS PSICOLOGO 2022 DA 600 EURO/ Andrà richiesto a medico: tetto Isee a 50mila euro

I finanziamenti maggiormente preferiti e richiesti sono quelli personali. Essi si distinguono da quelli finalizzati, perché le banche o le società finanziarie, una volta approvata ed accettata la domanda, erogano il denaro direttamente sul conto corrente del debitore.

Una volta ottenuto il capitale richiesto, il beneficiario potrà utilizzarlo per i suoi scopi personali, senza giustificare l’utilizzo di essi.

Uno dei problemi più grandi è l’elevata percentuale di tassi di interesse. Al momento le offerte proposte dagli enti di credito sono interessi, poiché sono previste una serie di agevolazioni soprattutto per chi opta sottoscrivendo la cessione del quinto dello stipendio.

“31% italiani ha sintomi depressione”/ Pres. psicologi: “ok bonus, ora rete pubblica”

Parlando di numeri, rispetto all’anno precedente i prestiti personali hanno registrato un aumento del +7,1%, mentre per quelli finalizzati ben +36,1%. I finanziamenti finalizzati sono quella tipologia di credito che dev’essere giustificato prima di esser approvata la domanda.

Surroghe e mutui invece, hanno registrato un dato negativo, -0,2% nel 2021 paragonato allo stesso periodo dell’anno 2020.

Gli importi medi dei finanziamenti ammontano a 12.909 euro per i prestiti personali (segnando +3,3% rispetto al 2020). A rovinare la media complessiva del comparto sono i finanziamenti finalizzati, che hanno registrato un -6,8%, totalizzando 6.249€.

Come andrà l’accesso al credito nel 2022

Il problema maggiore inerente alle poche domande di accesso al credito, è stato causato dalla pandemia da Covid-19. L’assenza di lavoro e conseguente aumento di disoccupazione, ha fatto sì che si la gente cominciasse ad essere più cauta sugli acquisti e sui debiti.

Se prima del coronavirus il consumismo segnava elevate percentuali positive, durante la pandemia (a causa anche del lockdown e successive restrizioni, salvo gli alimentari e i negozi di beni di prime necessità), la situazione è cambiata in peggio.

Le famiglie italiane hanno pensato bene di cautelare il loro patrimonio personale, attendendo che la crisi economica post pandemia potesse finire e segnare rialzi positivi.

Tuttavia, le previsioni per il 2022 sono complessivamente positive. Gli esperti credono che con un maggior impiego dei posti di lavoro, anche gli importi medi potrebbero essere più elevati.

Il Barometro CRIF fa notare che il target dai 45 ai 54 anni, è quello che si è interessato più di tutti ai prestiti personali. Nonostante ciò, anche i giovani sotto i ventiquattro anni stanno nutrendo interesse per il mondo dei finanziamenti.

In ordine di interesse, ecco le percentuali e le fasce d’età:

25,2% Per coloro che hanno un’età compresa tra i 45 ed i 54 anni. 21,3% Dai 35 a massimo 44 anni. 5,9% Per gli under 24.

Nonostante la percentuale (ancora molto bassa) di giovani che vorrebbero accedere al credito, negli anni c’è stata una crescita graduale. A fine 2020 si registrava il 5,6%, dunque un vistoso aumento che fa ben sperare per banche e società finanziarie.

Il periodo rialzista potrebbe riguardare maggiormente i finanziamenti personali, che sono quelli in costante crescita. Per quelli finalizzati invece, l’interesse si fa sempre più in aumento per finalizzare l’acquisto di moto, auto, elettronica ed elettrodomestici, arredo e spese mediche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA