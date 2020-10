Prestito garantito, se negato scatta segnalazione Crif/ Imprenditore fa causa a Conte

E se il prestito di Stato fosse una trappola? A riaccendere i riflettori sul prestito garantito al 100% dallo Stato agli imprenditori è il Giornale. Pare infatti che se la banca non ti conceda i 25mila euro, poi diventati 30mila euro, scatti la segnalazione alla Crif, la centrale dei rischi finanziari. Questo comporta che per almeno sei mesi non possono chiedere fidi o altri finanziamenti e mutui, carte di credito e aprire nuovi conti correnti. Per questo motivo un imprenditore di La Spezia, che è specializzato nel recupero crediti, ha deciso di fare causa alla presidenza del Consiglio per questo. Il suo legale, l’avvocato Claudio Defilippi, ha spiegato che chiameranno in solido la banca. “Naturalmente il rifiuto di un finanziamento ad un imprenditore o ad un professionista da parte di un istituto di credito fa scattare in automatico la segnalazione, senza peraltro che venga fornita spiegazione del motivo del rigetto”. Ma in questo caso la situazione è diversa, perché è il governo a indurre gli imprenditori a chiedere il finanziamento a causa della crisi economica causata dal coronavirus.

PRESTITO GARANTITO, IMPRENDITORE FA CAUSA A CONTE

La vicenda è a dir poco paradossale, considerando che gli imprenditori, colpiti dalle conseguenze del lockdown, devono poi avere a che fare con questa segnalazione. Ma perché una banca non dovrebbe concedere il prestito se questo è garantito al 100% dallo Stato? Per averne diritto bisogna compilare 19 documenti, tra cui autocertificazioni e previsioni che poi possono ritorcersi contro se non soddisfatte. L’avvocato dell’imprenditore di La Spezia, dunque, chiede al Governo di porre rimedio a questa situazione, “cancellando la segnalazione automatica alla Crif”. Il suo assistito, come riportato da il Giornale, ha deciso di chiedere non solo i 30mila euro, ma anche 58mila euro di danni d’immagine al merito creditizio. Da agosto, mese in cui ha presentato la richiesta del prestito garantito, rischia la revoca dei fidi e la richiesta di rientri dei finanziamenti già in corso. “La questione da comprendere è se le banche stiano prestando soldi solo alle aziende che sono in grado di rientrare indipendentemente dalla garanzia statale”, ha concluso il legale.



