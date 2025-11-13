Per il Vaticano a Dozulè non c'è nulla di sovrannaturale: le presunte apparizioni di Cristo alla veggente Aumont sono teologicamente false
Si è chiusa (almeno, dal punto di vista “ufficiale”) la partita sulle presunte apparizioni di Cristo nel piccolo paesino francese di Dozulé – in Normandia – che avrebbe ricevuto la (altrettanto presunta) veggente Madeleine Aumont già nei primi anni ’70: una storia – quella di Dozulé – che ha fatto rapidamente il giro del mondo, creando un vero e proprio culto attorno alla sua figura e ai messaggi che (a suo dire) Cristo in persona le ha affidato per sei lunghi anni; ma sulla quale ora è arrivato il parere definitivo del Dicastero per la Dottrina della Fede.
Procedendo per ordine, dobbiamo innanzitutto tornare indietro fino al 1972 quando Aumont iniziò a far parlare di sé raccontando che Cristo le era apparso e le aveva chiesto di realizzare quella poi definita “Croce gloriosa di Dozulé“: il progetto doveva essere quello di un immenso crocifisso dall’altezza di oltre 700 metri che svettava su una collina, con ai piedi un altrettanto imponente santuario; entrambi – nel racconto della veggente – utili per redimere qualsiasi fedele si fosse presentato ai loro piedi.
Complessivamente, la veggente di Dozulé ha raccontato di aver ricevuto una 50ina di visioni, largamente incentrate sulla costruzione della croce, ma a causa della diffidenza dell’allora vescovo Jean-Marie-Clément Badré del progetto non si è mai fatto veramente nulla: la “Croce gloriosa” attualmente esiste, ma è alta appena cinque metri; mentre nel frattempo la storia delle apparizioni di Dozulé si è diffusa rapidamente e sono numerose le croci simili realizzate in giro per il mondo.
Per il Vaticano a Dozulé non c’è nulla di sovrannaturale: “La realtà ha smentito i presunti messaggi affidati alla veggente Aumont”
Proprio per capire quanto di vero ci fosse nella storia delle apparizioni di Dozulé già diversi anni fa è stata aperta una vera e propria inchiesta da parte del Dicastero con conclusioni arrivate all’inizio di queste mese e firmate dallo stesso Papa Leone XIV: secondo il Vaticano – com’è facile immaginare – a Dozulé non ci sarebbe “nulla di sovrannaturale“, con i racconti della presunta veggente che presentano alcune criticità teologiche e che sono stati smentiti dalla realtà dei fatti.
La veggente di Dozulé, infatti, in un’occasione disse – tra le altre cose – che nel 1975 si sarebbe dovuto tenete “l’ultimo Anno Santo” della storia, ma in realtà da quel momento (tra il 1983 e il 2025) ce ne sono stati altri quattro tra ordinari e straordinari; mentre in un’altra disse che se la “Croce gloriosa” non fosse stata realizzata rapidamente, Cristo stesso le aveva promesso che “la farà apparire” personalmente.
Tutte circostanze – ovviamente – smentite, così come sarebbe teologicamente scorretta l’idea che la Croce gloriosa di Dozulé potesse avere una valenza simile a quella di Gerusalemme: secondo il Dicastero, infatti, è scorretto affermare che il mistero di Cristo si possa “riprodurre o rinnovare in senso fisico”; peraltro sacralizzando un “segno” fisico e tangibile – appunto, la croce di Dozulé – come se potesse permettere di ottenere la “garanzia assoluta della salvezza”, in completa controtendenza con la “dottrina cattolica di salvezza, garanzia e sacramenti”.