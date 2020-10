Prete fa sesso con attrici hard per video porno/ Nudo su altare chiesa con sex toys

Sta facendo il giro del mondo la notizia del prete che fa sesso sull’altare della chiesa con due attrici hard per un video porno. L’assurda storia arriva dalla Louisiana, negli Stati Uniti. Una parrocchiana ha sorpreso il sacerdote e dopo il comprensibile choc iniziale ha allertato la polizia, che ha arrestato il prete e le due donne con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è Travis Clark, prete cattolico, mentre le due attrici di film per adulti sono Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. Ora i tre rischiano una condanna dai 6 mesi ai 3 anni di carcere per oscenità, con l’aggravante del luogo sacro. La parrocchiana ha raccontato che stava passando davanti alla chiesa quando ha notato le luci accese all’interno. Era però un orario insolito, quindi ha deciso di entrare per capire il motivo. Ma quando è entrata si è trovata davanti ad una scena che ha definito “surreale”. Ha visto il sacerdote sull’altare, ma era nudo e con due donne vestite da dominatrici. Attorno a loro c’erano dei giocattoli erotici.

PRETE FA SESSO CON ATTRICI HARD SULL’ALTARE

Le autorità ecclesiali hanno deciso di sospendere Travis Clark, prete dal 2013. Intanto il sito Nola fornisce alcuni particolari in merito alla vicenda. Le luci notate dalla signora erano proiettate da alcuni riflettori presenti nei pressi dell’altare, dove era stato piazzato anche un treppiede che reggeva un cellulare che stava registrando il rapporto sessuale del sacerdote con le due attrici hard. Queste ultime tra l’altro hanno provato a minimizzare la gravità della situazione, spiegando che stavano filmando solo un “gioco di ruolo”. Peccato che Mindy Dixon, secondo la ricostruzione fatta dal sito, aveva pubblicizzato sui social il fatto che si sarebbe recata nella zona di New Orleans con un’altra dominatrice per “profanare una casa di Dio”. Nella chiesa dove è andato in scena il filmino a luci rosse ora si dovrà tenere un apposito rito di purificazione dell’altare prima che si possano tornare ad officiare cerimonie religiose, visto che lo stesso è stato profanato deliberatamente dal sacerdote e le due attrici hard.



